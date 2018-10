Nov laboratorij za 3D tisk kovin velika pridobitev za študente

Da gresta znanost in gospodarstvo odlično skupaj, je dokaz odprtje skupnega laboratorija za 3D tisk kovin na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V projektu sodelujejo družba SiEVA, SRIP ACS+, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in različni partnerji (Cimos, Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor Group, Mariborska livarna Maribor, TECOS, TPV, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Zavod za gradbeništvo Slovenije ter Zavod 404).

Na njem bodo lahko tiskali prototipe ali dele orodij in razvijali tehnološko zahtevne kose za maloserijsko proizvodnjo iz štirih materialov - to je nerjavnega in orodnega jekla, aluminija in nikljeve zlitine.

Skupaj so zbrali sredstva za nakup vrhunske opreme za 3D tisk kovin, prostor za laboratorij pa so našli na strojni fakulteti, kar bo še okrepilo partnerstvo in omogočilo neposredno vključevanje študentov in profesorjev v delo laboratorija na konkretnih projektih industrije.

Od ideje do njene uresničitve je minilo približno eno leto. Pol milijona evrov vreden 3D tiskalnik kovin, model zadnje generacije tiskalnikov nemškega proizvajalca EOS, je sedaj pripravljen za uporabo. Na njem bodo lahko tiskali prototipe ali dele orodij in razvijali tehnološko zahtevne kose za maloserijsko proizvodnjo iz štirih materialov - to je nerjavnega in orodnega jekla, aluminija in nikljeve zlitine v velikosti 250 x 250 x 300 mm. S tem tudi slovenska podjetja sledijo trendu, saj je prav 3D tehnologija v letu 2018 označena za eno najbolj prebojnih tehnologij na svetu, so sporočili s fakultete.

Je pa omenjeni poslovni model edinstven z več vidikov, saj se je prvič zgodilo, da so se združila različna podjetja in raziskovalne ustanove, ki so skupaj investirale v nakup opreme. Tudi delo na projektih bo potekalo skupaj, saj je vsak partner imenoval predstavnika, ki bo sodeloval v skupini s profesorji in študenti, da bodo tako skupaj iskali ustrezne rešitve za probleme, ki jih bo izpostavila industrija. "Partnerji si med seboj nismo konkurenca, zato verjamemo, da bo sodelovanje in prenos inženirskega znanja še toliko boljši. Prav tako smo snovalci projekta že navezali stike z drugimi tovrstnimi laboratoriji v Avstriji in Nemčiji, sodelujemo tudi z Univerzo Udine, kar pomeni, da imamo pred seboj že dovolj izzivov, s katerimi se bomo lahko takoj spopadli," so še zapisali v sporočilu za javnost.