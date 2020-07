Nova študija: imunost lahko traja le nekaj mesecev

Nova raziskava, ki so jo opravili raziskovalci londonskega King's College pri osebah, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom, je pokazala, da je imunost na ponovno okužbo kratkotrajna.

Gre za prvo tovrstno raziskavo, ki se je osredotočila na raven protiteles pri 96 posameznikih, ki so preboleli koronavirus. Znanstveniki so raziskovali predvsem, kako se telo posameznika bori z okužbo ter kako dolgo so, v tednih in mesecih po okužbi, v telesu prisotna protitelesa, povzema BBC. Ugotovili so, da so imeli v telesu največ protiteles tri tedne po prvih simptomih okužbe.

Pri 60 odstotkih ljudi, vključenih v raziskavo, je njihov imunski sistem razvil "močan" odziv v prvih tednih po okužbi. A po treh mesecih jih je le 16,7 odstotka še vedno ohranilo visoko raven protiteles, rezultate povzema AFP. 90 dni po okužbi pa nekaj pacientov sploh ni imelo več prisotnih protiteles. Najvišjo raven protiteles so sicer zaznali pri osebah, ki so zbolele za hujšo obliko covid-19, ti so imeli tudi najdlje prisotna protitelesa.

Študija tako nakazuje, da na imunost po okužbi s koronavirusom, že po nekaj mesecih ne moremo več računati. " Gre za pomembno študijo, ki začenja opredeljevati dolgoročno dinamiko protiteles," je za AFP dejal profesor Lawrence Young z univerze Warwick."Prav tako potrjuje, da moramo bolje razumeti imunski odziv, če želimo razviti cepivo."

"Če ob okužbi nastane toliko protiteles, da upadejo v dveh ali treh mesecih, bo pri cepivu verjetno enako,"je povedala ena od vodij študije z londonskega kolidža Katie Doores. Samo ena doza cepiva tako morda ne bo dovolj, je opozorila.

Predvsem pa je jasno, da potrebujemo še več raziskav, kaj se zgodi s posamezniki, ki pridejo v stik z virusom dvakrat ali celo trikrat; ali sta njihovo telo in imunski sistem bolje pripravljena na boj z virusom. Po navedbah britanskega BBCsicer še ni jasno, ali ta upad števila protiteles pomeni, da se človek lahko znova okuži s koronavirusom. Podobno kratki so imunski odgovori pri drugih virusih, kot je običajen prehlad. Po drugi strani pa to, da človek nima protiteles še ne pomeni, da ni imun na virus. Zaščite namreč ne nudijo samo protitelesa. Organizem lahko na primer razvije tudi limfocite T.