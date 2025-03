Študija: Moški z boljšo kakovostjo sperme živijo dlje

Moški z boljšo kakovostjo sperme v povprečju živijo od dve do tri leta dlje kot tisti s slabšo kakovostjo, je razvidno iz študije danskih raziskovalcev, ki so jo objavili v znanstveni reviji Human Reproduction. V študijo so med letoma 1965 in 2015 vključili skoraj 80.000 moških.