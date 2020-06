Študija: Potek covida-19 mogoče napovedati na podlagi krvne slike

Pri eni od celic gre za citotoksični limfocit, ki je znan tudi kot celica T ubijalka. Ta ubija z virusom okužene celice in tem prekine razmnoževanje novega koronavirusa. "Če imajo bolniki le malo teh celic, pri njih obstaja visoko tveganje, da bodo razvili hude simptome, kot so pljučnica ali motnje koagulacije," je dejal soavtor študije v Nemčiji, direktor inštituta za virologijo na univerzitetni kliniki v Essnu Ulf Dittmer.

Drugi tip celic so t. i. nevtrofilci. "Ti so tam za to, da nas branijo pred bakterijami. Lahko pa tudi zavirajo celice T v njihovi funkciji," je pojasnil Dittmer. Zaradi tega je v vzorcih krvi z veliko nevtrofilci najti le malo celic T ubijalk, kar je nato povezano s težkim potekom bolezni, njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Posebej je to prizadelo bolnike s predhodnimi obolenji, zaradi katerih so imeli nižje število celic T, kot so bolniki po presaditvah, ki so prejemali zdravila za zaviranje reakcije zavračanja," je dejal Dittmer.