Študija: Rak na možganih ni povezan z uporabo mobilnih telefonov

Analiza je pokazala, da se kljub velikemu porastu uporabe brezžične tehnologije pojavnost raka na možganih ni sorazmerno povečala. To velja tako za ljudi, ki imajo dolge telefonske pogovore, kot tiste, ki mobilne telefone uporabljajo že več kot desetletje, poroča tiskovna agencija Reuters.

Sistematični pregled študij je potekal pod vodstvom avstralske vladne agencije za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost Arpansa, v okviru katerega so preučili več kot 5000 študij in med njimi izbrali znanstveno najbolj stroge. V končno analizo so vključili 63 objavljenih študij po vsem svetu med letoma 1994 to 2022, kar je "najobsežnejši pregled do zdaj", je povedal glavni avtor študije, izredni profesor Ken Karipidis, ki je tudi pomočnik direktorja za ocenjevanje vplivov na zdravje v agenciji Arpansa.

Izrazil je zaupanje v njihove ugotovitve. Kot je dejal, jih pri tem utrjuje dejstvo, da je število možganskih tumorjev ostalo nespremenjeno, čeprav se je uporaba mobilnih telefonov izredno povečala, poroča britanski časnik The Guardian.

Soavtor študije Mark Elwood, profesor za epidemiologijo raka na univerzi v novozelandskem Aucklandu, je povedal, da so ocenjevali učinke radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, ki ga oddajajo mobilni telefoni, televizijski sprejemniki, otroške varuške in radarji, in da nobeno od glavnih preučevanih vprašanj ni pokazalo povečanega tveganja.