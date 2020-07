Študija: Severni medvedi bi zaradi taljenja ledu lahko izumrli do leta 2100

Dr. Stephen Molnar z Univerze Toronto je povedal, da je medved postal najbolj prepoznaven simbol podnebnih sprememb. " Severni medvedi že ’sedijo’ na vrhu sveta. Če se led stali, nimajo več kam iti," pravi eden izmed avtorjev študije. Že zdaj so označeni kot vrsta, ki je ranljiva za izumrtje, mnogo študij pa je že napovedalo, da bo taljenje ledu močno zmanjšalo njihovo populacijo. V najnovejši raziskavi so napovedali, da lahko izumrejo do leta 2100.

Taljenje ledu otežuje njihov lov na tjulnje, ki so eden od glavnih virov hrane za to mesojedo žival. Tako so polarni medvedi prisiljeni v to, da prehodijo ogromne razdalje oziroma gredo na kopno, kjer imajo težave z iskanjem hrane in skrbjo za mladiče.

Lomljenje in taljenje arktičnega ledu zaradi podnebnih sprememb ogroža severne medvede, ki bi lahko izumrli do leta 2100, opozarjajo znanstveniki v študiji, objavljeni v reviji Nature Climate Change.

Raziskovalci so se osredotočili na to, koliko energije severni medvedi porabijo, glede na to pa so izračunali njihovo vzdržljivost. Dr. Steven Amstrup, ki je prav tako sodeloval pri študiji, je za BBCpovedal, da so ugotovili, da so najbolj ogroženi mladički, saj njihove mame ne bodo imele dovolj telesne maščobe, da bi proizvedle dovolj mleka, da bi mladiči preživeli zimo. "Vemo, da brez hrane nobena vrsta ne more preživeti prav dolgo,"je dodal Amstrup.

Opozoril je, da je grožnja polarnim medvedom res velika in da pot, na kateri smo, ni dobra. "Če kot družba ukrepamo zdaj, še imamo čas, da jih rešimo. Če nam to uspe, bomo s tem naredili veliko za druga bitja na Zemlji, vključno z nami,"je dejal Amstrup. V študiji dodajajo, da četudi državam do neke mere uspe doseči podnebne cilje, to še vedno pomeni, da bodo določene populacije severnega medveda izginile.