Študija: spermiji plavajo podobno kot vidre

Človeški spermiji plavajo podobno kot vidre, v novi študiji trdijo raziskovalci, ki so na podlagi modernih 3D-mikroskopov ovrgli več kot 300 let staro domnevo, da semenčice plavajo s pomočjo repka, ki se giblje levo in desno. Odkritje so avtorji univerz v Bristolu in Ciudadu de Mexicu predstavili v reviji Science Advances.

Nizozemec Antoni van Leeuwenhoekje že v 17. stoletju z navadnim mikroskopom opazoval gibanje spermijev v semenski tekočini in postavil tezo, da se gibljejo podobno kot jegulje. Z univerze v Bristolu pa sporočajo, da gre zgolj za optično iluzijo. Britanski strokovnjaki trdijo, da spermij za gibanje po tekočini uporablja le eno stran repa. Da ne bi plavali v krogu, se podobno kot vidre vrtijo, da ohranijo smer. Klasični mikroskop daje vtis, da se repki semenčic premikajo simetrično z ene na drugo stran, je zapisal vodja študije Hermes Gadelha, strokovnjak za področje plodnostne matematike. "Spermiji so se prilagodili in svoje enosmerno plavalno gibanje izenačili tako, da se v vodi vrtijo. Gibanje je podobno delovanju odpirača za vinsko steklenico, torej podobno kot pri vidrah," pravi Gadelha. Ta dodaja, da so spermiji rešili eno od matematičnih ugank v mikroskopskem merilu. Simetrijo so ustvarili iz asimetrije. Študija pa ima tudi uporabno funkcijo. Strokovnjaki trdijo, da bo v bodoče na osnovi gibanja repkov moč prepoznati zdrave in nezdrave spermije. icon-expand Spermiji se gibljejo podobno kot vidre, ugotavlja študija. FOTO: Shutterstock