Spektakel na nebu: največja in najsvetlejša superluna letos

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Če se vam je v noči s srede na četrtek zdelo, da je bila noč svetlejša kot po navadi, ste imeli prav. Na nebu je svetila superluna, ki sveti približno 16 odstotkov močneje in je za okoli šest odstotkov večja od povprečne polne lune. Nočni prizori so navdušili tudi številne ljubitelje fotografije, ki so luno ujeli v svoje objektive.