V Mariboru bodo zagnali najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji

Na današnji slovesnosti, ki bo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa dostopna javnosti le prek spleta, bodo ob tem pomembnem dogodku za slovenski raziskovalni, inovacijski in gospodarski prostor med drugim spregovorili izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager , predsednik vlade Janez Janša , ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec , direktor Instituta informacijskih znanosti (IZUM) Aleš Bošnjak in izvršni direktor Skupnega podjetja EuroHPC Anders Dam Jensen .

Prvi zaključeni od skupno petih načrtovanih superračunalnikov na petaravni v Evropi ima zmogljivost več kot 6,8 petaflopa in temelji na superračunalniku BullSequana XH2000, katerega dobavitelj je podjetje Atos s sedežem v Franciji. Koordinira ga Univerza v Mariboru.

Superračunalnik Vega bo povečal računalniške zmogljivosti v Sloveniji in celotni Evropi. Spodbujal naj bi odprto znanost in podpiral razvoj vodilnih aplikacij na področju znanosti, javne uprave in industrije v številnih panogah, še posebej na področjih strojnega učenja, umetne inteligence in visokozmogljivostne analize podatkov.