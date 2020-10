Švedska Huaweiu prepovedala sodelovanje pri 5G, Španija mu pušča vrata odprta

Kot so pred dražbo frekvenc za mobilne storitve, načrtovano za november, po poročanju tujih medijev sporočili iz švedske agencije za pošto in telekomunikacije, so se za prepoved Huaweia in ZTE odločili na podlagi ocen švedskih oboroženih sil in švedske varnostne službe. Sodelujoči na dražbi bodo morali opremo Huaweia in ZTE s t. i. osrednjih funkcij odstraniti do začetka leta 2025. Med osrednje funkcije med drugim sodijo jedrno omrežje, prenosno omrežje in storitve za vzdrževanje omrežij.

Huaweia pa očitno ne bodo prepovedali v Španiji. Premier Sanchez je namreč prejšnji teden po poročanju tujih medijev napovedal, da bo imelo tri četrtine španskega ozemlja še pred koncem leta dostop do omrežja 5G, pri čemer je izrecno poudaril, da bo pri gradnji teh omrežij lahko sodeloval tudi Huawei. Ni sicer povedal, na katerih delih omrežja bodo operaterji lahko sodelovali s Huaweiem, kar lahko pomeni, da ga bodo morali blokirati pri najbolj kritičnih delih omrežja.