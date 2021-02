Bo rover z zgodovinsko nalogo uspešno pristal na Marsu?

Kot je sporočila Nasa, je za Roverjem, v katerega so uprte vse oči z Zemlje, že 99,9 odstotkov poti, skupaj je doslej prepotoval kar 480 milijonov kilometrov. Misija je opremljena z več kamerami kot katerakoli doslej. Na samem roverju je pritrjenih 19 kamer, še štiri pa so na drugih delih vesoljskega plovila. In če bo šlo vse po sreči, bodo lahko gledalci v visoki ločljivosti spremljali pristanek na Marsu in zaradi posebnega mikrofona, pritrjenega na bok roverja, pristanek tudi slišali. Še en mikrofon pa bo znanstvenikom pomagal razumeti lastnosti kamnin, ki jih bo rover 'pregledoval' in ta bo omogočil, da bodo lahko poslušali tudi 'veter'.

Gre za najbolj dovršen Nasin rover doslej. Na Marsu bo tako pristala najsodobnejša tehnologija, vključno s posebnim helikopterjem Ingenuity, ki je pritrjen na roverjevo podvozje z namenom, da bo tam opravil nekaj kratkih testnih poletov. Ti so mišljeni kot eksperiment in bi, če bi se tehnologija izkazala za uspešno, znanstvenikom lahko dali nov pogled na Rdeči planet, saj bi lahko dosegli mesta, ki so prestrma oziroma nedostopna za rover. V daljni prihodnosti bi lahko celo pomagati astronavtom pri raziskovanju Marsa, so optimistični pri Nasi.

Jezero – krater, ki je dobil ime po bosanskem kraju – je kotlina, za katero znanstveniki verjamejo, da se je v njej včasih nahajalo jezero, v katerega je tekla starodavna reka ter nalagala usedline. Znanstveniki menijo, da so se v okolju kraterja verjetno ohranili znaki življenja. V kraterju so tudi strme pečine in peščene sipine.

Kot je znano, bo za uspešnost pristanka najbolj kritičnih zadnjih sedem minut. To bodo za rover namreč najnevarnejši trenutki. Ko pa bo ta enkrat pristal na Marsu, bo najprej fotografiral svoj novi dom in fotografije pošiljal na Zemljo. Rover bo nato preučeval geologijo planeta in zgodovino njegovega podnebja, hkrati pa gre za prvo misijo, ki bo zbrala ter shranila kamnine in usedline za kasnejšo vrnitev na Zemljo, za katero naj bi poskrbele odprave v prihodnosti.

Ko bi znanstvenikom namreč enkrat uspelo vzorce kamnin namreč dobiti na Zemljo, bi jih lahko tu pregledali in natančneje raziskali s pripomočki, ki so preveliki in prezapleteni za misije na Mars. Tako bi lahko dobili veliko več uporabnih in koristnih informacij, kot jih lahko zagotovi celo najbolj dovršeni rover. Novi podatki o geologiji in podnebju Marsa, ki bi jih lahko na odpravi priskrbel rover Vztrajnost, bi lahko znanstvenikom tudi pomagali pri odgovoru na vprašanje, zakaj so pogoji na Zemlji in Marsu - kljub nekaterim zgodnjim podobnostim - zdaj tako različni, še izpostavljajo pri Nasi.

Na Marsu pa bo 'pristalo' tudi 10.9 milijonov imen. Ljudje s celega sveta so se lahko namreč do 30.9. 2019 prijavili, da s pomočjo Nase na Mars pošljejo 'vozovnico' s svojim imenom.