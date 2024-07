'Svetlobni blisk', ki lahko tarčo pokonča le za ceno skodelice čaja

Znanost in tehnologija

Britanske oblasti so sporočile, da so znanstveniki in inženirji iz vojaškega vozila prvič uspešno izstrelili laserski žarek, ki lahko svoje tarče uniči s svetlobno hitrostjo. A še preden bi lahko ta tudi dejansko prešel v uporabo, mu mora zeleno luč prižgati britanska vojska. Novo futuristično orožje, ki ga trenutno preizkuša vojska, bi lahko sicer pomenilo cenovno ugodnejši način za spopad z grožnjami iz zraka.

V Združenem kraljestvu so izvedli prvo poskusno izstrelitev laserskega žarka iz vojaškega vozila ter uspešno uničili izbrane tarče, je v ponedeljek razkrilo britansko obrambno ministrstvo. Kot so navedli, gre za lahko, prenosljivo in stroškovno učinkovito orožje. Za eno takšno lasersko izstrelitev bi namreč Britanija odštela manj kot za skodelico čaja, izjavo ministrstva navaja Sky News.

Grafični prikaz laserja FOTO: Britansko obrambno ministrstvo icon-expand

Testiranje so na britanskem ministrstvu označili za prelomno. "Pokazali smo namreč, da lahko lasersko orožje nevtralizira tarče, ki so oddaljene celo več od kilometra," so zapisali. Visokoenergetsko lasersko orožje, nameščeno na oklepno vozilo britanske vojske Wolfhound, pa da zagotavlja tudi večjo operativno prednost na bojišču. Laser, ki ga je razvilo ameriško obrambno podjetje Raytheon, bi bilo sicer mogoče namestiti na različna oklepna vozila. Vojaki naj bi to futuristično orožje začeli preizkušati še letos. Britanski obrambni minister John Healey je sicer nedavno napovedal večmilijonsko investicijo, prek katere nanj bi v naslednjem desetletju od britansko-francoskega obrambnega podjetja MBDA kupili več novih in izpopolnjenih raket. Novi minister meni, da je treba politiko umakniti iz nacionalne varnosti. "Pomembna dela, ki so se začela še v času prejšnje vlade, bomo torej nadaljevali," je dejal.