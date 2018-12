Tako je 'slišati' Mars: sonda InSight na rdečem planetu posnela zvoke vetra

Ameriška vesoljska agencija Nasa je objavila zvoke, ki jih je na Marsu posnela sonda InSight. Na zvočnih posnetkih je slišati globoko bobnenje vetra na rdečem planetu.

Bruce Banerdt, eden glavnih raziskovalcev sonde InSight pri Nasi, je posnetke vetra, ki jih je sonda ujela 10 dni po pristanku na Marsu, opisal kot "nenačrtovano poslastico". Nizkofrekvenčni zvoki so po njegovih besedah "zunajzemeljski", znanstveniki pa so bili nad slišanim naravnost navdušeni. "Sliši se kot veter ali bučanje morja v ozadju. Pri tem pa vzbuja tudi zunajzemeljski občutek," je dejal.

Nizke frekvence so posledica zelo majhne gostote zraka na Marsu, ki je skoraj v celoti sestavljen iz ogljikovega dioksida.

Tudi Thomas Pike iz londonskega Imperial Collega se je strinjal, da je bučanje "precej drugačno od vsega, kar doživljamo na Zemlji". "Mislim, da nam ob tem, ko se zavedamo, od kako daleč prihajajo ti zvoki, omogoča neki drug način razmišljanja," je dodal. Nasa je zvočne posnetke predstavila na petkovi novinarski konferenci. Don Banfield z Univerze Cornell je ob tem spomnil, da ga zvoki spominjajo na vetrovno poletno popoldne, poroča The Guardian. Ker so zvoki zelo nizkih frekvenc, so jih morali znanstveniki za človeška ušesa sicer nekoliko prilagoditi in 'dvigniti' za dve oktavi.

Močne sunke vetra s hitrostjo med pet in sedem metrov na sekundo je InSight ujela v trenutku, ko so se premikali čez sončne celice na sondi. Posneli so jih izredno občutljivi senzorji zračnega tlaka in seizmometer, ki so ujeli vibracije vetra in tal. "Eno od naših poslanstev bo tudi merjenje gibanja na Marsu in gibanja, ki ga povzročajo zvočni valovi," je razložil Banerdt. Nekakšen zvok Marsa je sicer pred tem zaznalo že plovilo Viking 1, ki je na Marsu pristalo leta 1976."A takrat je šlo za zvok tresenja plovila, ki ga je povzročal veter, in temu bi težko rekli 'zvok planeta'," meni Banerdt.

Sonda InSight FOTO: AP