Zoisovi nagradi za življenjsko delo Lah Turnškovi in Pejovniku

Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela prof. dr. Tamara Lah Turnšek in prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Skupno je bilo podeljenih 15 Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih nagrad in priznanj in priznanje Ambasador znanosti, so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Tamara Lah Turnšek si je v vsej svoji karieri prizadevala za celovitost znanstvenega dela, katerega cilj je bila poglobljenost in večplastnost pogledov na vprašanja, ki si jih je zastavljala. Pri tem je od začetnega izrednega odkritja v biokemiji, novega proteoliznega encima, t. i. katepsina S, vedno bolj prehajala v biomedicinske raziskave - od vnetnih procesov do rakavih obolenj. Danes je osredotočena na razumevanje malignosti možganskih tumorjev, so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

Od samega začetka se je v raziskavah uspešno povezovala s kliničnimi oddelki in laboratoriji na ljubljanskem Onkološkem inštitutu in centri za raziskave raka v Evropi, ZDA in Braziliji ter tako bogatila interdisciplinarne biomedicinske in translacijske raziskave. Njena nagrajena dela pa obsegajo tudi prizadevanja za prepoznavnost znanosti v družbi in politiki, še posebej ved o življenju, prek dolgoletnega vodenja Nacionalnega inštituta za biologijo. Omeniti velja tudi njena prizadevanja za pravično priznavanje in uveljavljanje dela žensk v akademskem okolju, so še dodali.

Radovan Stanislav Pejovnik je v svojem bistvu raziskovalec in učitelj, ki je imel to srečo, ali pa modrost, da je okrog sebe vedno zbral izjemno nadarjene in motivirane mlade ljudi. Učil jih je:"Hodite po neuhojenih poteh in pustite za sabo sled". To je uspelo tudi njemu. V znanosti je sled pustil v teoriji sintranja v prisotnosti tekoče faze, ki je osnovna tehnologija za pripravo keramičnih izdelkov od opek do izjemno kompleksnih elementov v elektrotehniki.

Pred skoraj 30 leti je okrog sebe izbral skupino mladih in z njimi začel v Sloveniji pionirsko delo na področju litijevih baterij. Danes je Slovenija tudi po njegovi zaslugi med vodilnimi na svetu, je zapisano v obrazložitvi.