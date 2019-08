Na tisoče drobnih medvedkov verjetno preživelo strmoglavljenje na Luni

Nam je uspelo poseliti Luno z enimi najbolj trdoživih bitij, kar jih je mogoče najti na Zemlji? Aprila letos je Izrael poskusil na Luno poslati vesoljsko sondo Berešit, a pristanek je bil neuspešen, izraelska vesoljska sonda pa je med pristajanjem strmoglavila . A Berešit je s seboj prenašal prav poseben tovor – nekaj tisoč tardigradov oziroma počasnikov. Ti so po mnenju soustanovitelja organizacije Arch Mission Foundation, ki je tovor pripravila, skorajda zagotovo še živi. "Menimo, da so možnosti za preživetje tardigradov izjemno visoke," pravi Nova Spivack . T. i. medvedke so namreč na Luno poslali v posebnem dehidriranem stanju, v katerem lahko preživijo tudi v najbolj ekstremnih razmerah.

Tardigradi, imenovani tudi medvedki, veljajo za ene najbolj trdoživih živali na Zemlji. Dosežejo največ 1,5 milimetra v dolžino, ime medvedki pa so dobili po premikanju, ki naj bi spominjalo na hojo medveda. Najdemo jih skorajda povsod po svetu, na vrhovih Himalaje, v vročih puščavah in najglobljih morskih jarkih – preživijo lahko vročino do 150 stopinj Celzija in hkrati zamrznjeni do absolutne ničle. V 18. stoletju jih je odkril nemški zoolog Johann August Ephraim Goeze, vse od takrat pa burijo domišljijo znanstvenikov. Njihova 'skrivnost' je sposobnost, da se 'izsušijo' v nekakšen klobčič oziroma iztisnejo iz sebe vso vodo, potegnejo notri glavo in noge, njihov metabolizem pa se upočasni na 0,1 odstotka običajnega – v tem stanju pa lahko preživijo tudi najbolj ekstremne razmere, tudi v vesolju, kar so znanstveniki ugotovili že leta 2007, piše Guardian.

Da so lahko preživeli strmoglavljenje na Luni, meni strokovnjak in astrobiolog z univerze v Poznanu, Adam Mickiewicz."Tardigradi lahko preživijo pritiske, primerljive s tistimi, ki so nastali ob padcu asteroidov na Zemljo," je povedal za Guardianin dodal, da bi te drobne živali na osmih nogah lahko morebiti na Luni preživele tudi več let.

Dehidrirane počasnike so v preteklosti z vodo že 'ponovno obudili' tudi po več letih. A Lune ne morejo kolonizirati, saj tam ni "atmosfere in tekoče vode. Lahko pa bi jih pripeljali nazaj na Zemljo in jih dali vodo. Morali bi znova oživeti," dodaja Mickiewicz.