Paraliziranemu moškemu so pred enim letom vstavili elektronski možganski vsadek. Takrat je uspel prehoditi približno 100 metrov, danes pa se lahko sprehaja že bistveno dlje, skoraj dva kilometra. Eden od očetov te znanstvene fantastike je dr. Stefano Carda, ki se je ta teden v Ljubljani udeležil 24. evropskega kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine, največjega strokovnega dogodka na stari celini, ki so ga zaupali v organizacijo prav slovenskemu združenju.

OGLAS

Nizozemec, ki je bil po prometni nesreči 12 let paraliziran, lahko že slabo spet hodi s pomočjo svojih misli. "Samo pomisliti moram na gibanje in lahko začnem ali pa se ustavim," opisuje 41-letnik. Eden od strokovnjakov, ki mu je pomagal do prvih korakov, Stefano Carda, je približno 1000 udeležencem evropskega kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine predstavil delo ekipe, ki je že pred leti prva dosegla gibanje pri ljudeh s poškodovano hrbtenjačo. "Kar me je presenetilo, je to, kako hitro se je pacient naučil delati s tem sistemom. V prvi fazi smo potrebovali štiri do pet tednov treninga po dve uri na dan, zgolj zato, da smo lahko zregulirali napravo. Zdaj pa je pacient sam v nekaj urah nadzoroval napravo," je povedal.

Hoja s pomočjo tehnologije FOTO: POP TV icon-expand

Predstojnik oddelka za rehabilitacijo po nezgodni poškodbi možganov na Soči Klemen Grabljevec, ki je dr. Carda pripeljal v Slovenijo, pravi, da je študija, ki je poškodovancu omogočila, da lahko spet hodi, naredila še en velik preboj. "Tudi ko je bila električna stimulacija izključena, je bil bolnik sposoben opraviti gib. Sicer morda v nekoliko manjšem obsegu, ampak še vedno ga je lahko naredil, kar pomeni, da smo s to stimulacijo povzročili nekakšno nevromodulacijo oz. reorganizacijo hrbtenjačnega tkiva, ki je imela potem tudi trajni učinek." Kar pa je, kot poudarja, fantastičen podatek. 'Digitalni most med možgani in poškodovano hrbtenjačo' Tehnologija, ki omogoča, da misli paraliziranega moškega postajajo resničnost, deluje kot digitalni most med možgani in poškodovano hrbtenjačo. Dve elektrodi bereta možganske signale in jih prenašata v elektrode na vrhu hrbtenjače – na mesto, ki je odgovorno za gibanje. "Pomembno je, da lahko zdaj hodi doma. Za ven, če želi biti hitrejši, lahko še vedno uporablja voziček, ampak zdaj lahko na primer hodi po stopnicah, doma lahko hodi brez vozička. Za nas morda ni dovolj, ampak zanj je to velik korak," poudarja Carda.