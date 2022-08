Tehnologija mRNA: proizvajalci cepiv proti covidu-19 na sodišče

Pfizer zadeve še ne komentira, je za CNN povedal tiskovni predstavnik podjetja. Moderna je v sporočilu še zapisala, da ne namerava odstraniti Pfizerjevega cepiva s trga ali preprečiti prihodnje prodaje cepiva, prav tako ne zahteva odškodnine zaradi njegove prodaje v posebnih okoliščinah.

Te okoliščine vključujejo prodajo cepiv v državah AMC 92, kamor sodijo države z nizkim in srednjim dohodkom, tudi v primerih, ko bi bila "vlada ZDA odgovorna za morebitno škodo" in za dejavnosti pred 8. marcem 2022.

"V skladu s svojo zavezanostjo pravičnemu globalnemu dostopu se je Moderna oktobra 2020 zavezala, da ne bo uveljavljala svojih patentov, povezanih s cepivom proti covidu-19, dokler se bo pandemija nadaljevala. Marca 2022, ko je kolektivni boj proti covidu-19 vstopil v novo fazo, pa je Moderna posodobila svojo obljubo. Pojasnila je, da je, čeprav ne bo nikoli uveljavljala svojih patentov za nobeno cepivo proti covidu-19, ki se uporablja v 92 državah z nizkimi in srednjimi dohodki, pričakovala, da bodo podjetja, kot sta Pfizer in BioNTech, spoštovala njene pravice do intelektualne lastnine in razmislila o komercialno razumni licenci za druge trge. Toda Pfizer in BioNTech tega nista storila," piše v izjavi.

Moderna je navedla tudi konkretne primere, ko podjetje trdi, da je Pfizer kršil njegove patente, in dejala, da je podjetje napredovalo s "cepivom, ki ima enako kemično modifikacijo mRNA kot njegovo cepivo Spikevax. Znanstveniki Moderne so začeli razvijati to kemično modifikacijo, ki preprečuje izzivanje nezaželenega imunskega odziva, ko je mRNA vnesena v telo leta 2010, in so bili prvi, ki so ga potrdili v poskusih na ljudeh leta 2015".

Moderna tudi pravi, da sta Pfizer in BioNTech kopirala pristop Moderne, ki ga je ta leta prej razvila, ko so ustvarili cepivo za koronavirus, ki povzroča bližnjevzhodni respiratorni sindrom (MERS).

Cepivi Moderna in Pfizer mRNA Covid-19 sta bili hrbtenica ameriške strategije cepljenja, pri čemer Pfizer predstavlja večino danih odmerkov.