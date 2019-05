Slovenci, ki 3.100 ur igrajo igrice in brskajo (po družbenih omrežjih): Do dna v pol leta

"Ko otrok posluša pravljico o zmaju s sedmimi glavami, ki bruha ogenj, njegovi možgani slikajo prizor, nastaja sposobnost abstraktnega razmišljanja, oblikuje se avtonomna vest. Izoblikuje se samostojen človek. Sodobna tehnologija pa ustvarja nekritičnega potrošnika, ki sledi umetno ustvarjenim potrebam," pravi Miha Kramli, terapevt, vodja centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici.

"Brez nove tehnologije ne gre. Naši otroci, njihova eksistenca, njihov status je odvisen od nove tehnologije. Nova tehnologija je sestavni del našega življenja, moramo pa storiti vse, da z njo nismo zasvojeni," pravi Kramli, ki se s to težavo vsak dan srečuje pri svojem delu. Kot poudarja, ni nič narobe s tehnologijo, ki podpira realni svet. Omogoča nam, da plačamo položnice, tehnologija lahko olajša operacije, razbremeni človeka. "Ampak to je tehnologija, ob kateri postanem utrujen, naveličan. Ko pa se pomočjo nove tehnologije sproščam, zabavam, je to nekaj povsem drugega. Takrat pa narava ni več tako milostna. Takrat pa ne postajam utrujen, možgani želijo vedno bolj intenzivno dogajanje. Ljudje izgubljajo službe, se ločujejo, bankrotirajo, ambulante imamo polne z od devet do 84 let staro populacijo. Ni več generacije, ki bi bila iz tega izvzeta,"je Kramli pred dnevi razložil na konferenci Odvisnost od elektronskih komunikacij v sodobni družbi, ki jo je pripravil Svet za elektronske komunikacije. Ko otrokom tehnologijo nameščamo v zibelko, triletnik pa ne more jesti brez hrupnega dogajanja na zaslonu Kramli opozarja, da smo šli tako daleč, da s tem, ko zasloni prevzemajo nadzor nad vsakim aspektom in trenutkom našega življenja, trajno škodujemo celo najbolj ranljivim - malčkom. "Pred 20 leti smo ob večerih brali pravljice, molili, se pogovarjali, prepevali. Otrok je z velikim zanimanjem poslušal tudi, ko smo isto pravljico brali že tristotič. Kajti ko otrok posluša pravljico o zmaju s sedmimi glavami, ki bruha ogenj, takrat njegovi možgani v domišljijo naslikajo ta prizor, ko so možgani zaposleni s slikanjem prizora, v možganih nastane sposobnost abstraktnega razmišljanja. Ko nastane sposobnost abstraktnega razmišljanja pa nastanejo pogoji za oblikovanje avtonomne vesti. Človek z abstraktnim razmišljanjem in avtonomno vestjo dela to, kar sam reče," razlaga strokovnjak. Ko otrok ure in ure gleda barvite in hrupne podobe na zaslonu, se to ne dogaja. "Kapital želi nekritičnega potrošnika, človeka, ki dela to, kar rečejo drugi, ki sledi umetno ustvarjenim potrebam,"je prepričan Kramli, ki meni, da današnja družba pri tem izdatno sodeluje. "Če so se naši možgani še lahko razvijali počasi in navajali na svet novih tehnologij, smo zdaj šli smo tako daleč, da smo novo tehnologijo prinesli kar v zibelko. Marsikatera zibelka in jedilna mizica za otroka je opremljena z monitorjem, ki oddaja intenzivne barve in zvoke," pravi Kramli, ki za WHO zbira podatke za ta del Evrope. WHO namreč razmišlja o pripravi dokumenta, ki bi države vzpodbudil, da otroke zaščitijo pred zlorabami, ki jih lahko povzroči nova tehnologija. Pri tem Kramli sodeluje s številnimi deležniki. "In nedavno tega mi je eden izmed njih dejal, da samo njihovo podjetje letno nameni 2,5 milijarde evrov za razvoj elektronskih igrač. Torej igrač za populacijo do vstopa v osnovno šolo. Prav je, da se vprašamo, zakaj se jim zdi upravičena takšna investicija." Starši, ki nekritično kupujejo te izdelke, se nato pogosto znajdejo v Kramlijevi pisarni. "K meni pridejo starši dve ali tri letnega otroka in rečejo, moj otrok noče jesti, če mu ugansme napravo. Kaj naj naredimo? Otrok mora imeti pri jedi mir. Zato da se dogaja pravilna absorbcija hrane, da se otrok osredotoči na vonj, okus, da steče prebava kot mora ... Če mi otroku pri dveh ali treh letih damo impulze, močnejše od hrane, smo zelo zabredli. Kaj bo jedel, ko bo najstnik, odrasel? On brez vključenega monitorja ne more opravljati niti osnovnih funkcij. Manupuliramo z otroškimi možgani. In če si česa želim, je, da otroške možgane pustimo, da se razvijajo po naravnem procesu." Prepričan je, da osnovnošolec in srednješolec ne sme biti lastnik pametne naprave. Lahko pa je njen uporabnik. Realnost je nekoliko drugačna. "Imamo pametne telefone, zapestnice ... starši že otroku pravijo – zapiši si v telefon, označi si ... s tem že otroku sporočamo – ne zaupaj si, ne zaupaj svojemu spominu, svoji presoji. Zaupaj temu programu, telefonu, tablici. Otroka podcenjujemo. Starši pridejo v ambulanto in rečejo, moj triletnik je lastnik pametnega telefona. In prav to želi marketing, kapital – da se namesto, da bi vzpostavili stik s seboj, navežemo na napravo. Tako imamo na koncu ogromno oseb, ki niso osebnosti."

61 popolnoma nefunkcionalnih Slovencev. Tehnologija, ki se po "uspehu" lahko kosa s koncentracijskimi taborišči? Kramli ni nasprotnik novih tehnologij, poudarja pa, da je treba do njih razviti zdrav odnos. "Dobro je, če šole tehnologijo uvajajo kot dodatek učenja, nikakor pa ne kot temelj učenja. Strokovnjaki namreč povedo, da ko učenec bere elektronsko knjigo, otroški možgani te podatke predelajo v informacije, ko pa bere klasično knjigo, možgani podatke predelajo v znanje. Z novo tehnologijo se lahko informiramo, v enem dnevu dobimo toliko podatkov kot smo jih prej v dveh letih. So pa tudi posledice. Ker dobimo toliko podatkov, so možgani naredili zaščito. In sicer – sprocesirajo samo tisto, kar je "fino in luštno". Ko vidim obline Kim Kardashian, sprocesirajo njeno telo, ne pa, da sem poročen in moram biti zvest. Otroški in mladostniški možgani torej procesirajo samo, kar je všečno. In ko takšni možgani vidijo dekle z neko torbico, naličeno, oseba to všečka. Z všečki ni v osnovi nič narobe. Težava pa je, kaj se pri tem v otroku zgodi. Mi beležimo podatke iz zdravljenja in številne študije. Še pred pol leta uspešno dekle, ustvarjalno, vključeno v družbo, ima danes popolnoma sesuto podobo, umakne se v svoj svet. Kar ni uspelo taboriščem, kjer so stradali ljudi, jim zlomili telesa, je zdaj uspelo tehnologiji. Tam so se namreč po vsem hudem zvečer še vedno družili, celo kaj zapeli, so bili solidarni, danes pa nova tehnologija v pol leta psihično tako zlomi mladega človeka, da je popolnoma nefunkcionalen. In starši enostavno ne morejo najti vzvodov, kako jim pomagati. Na koncu zato v ambulanti počnemo ravno to – skušamo jih na novo prebuditi." Leta 2018 so imeli v obravnavi 227 mladostnikov zaradi nepravilne uporabe novih tehnologij: "Imamo torej 227 mladostnikov, ki so zasvojeni, od tega jih je 61, ki so popolnoma nefunkcionalni, ki povprečno letno na družbenih omrežjih, spletu in ob igranju igric preživijo 3.100 ur. Koliko časa pa na leto povprečno preživimo v službi? 2.080 ur." Nevrologi so sicer jasni - izpostavljenost modri svetlobi, kljub vsem razpoložljivim filtrom, ki jih imajo te naprave, lahko reorganizira otrokove, mladostnikove možgane: "To se pravi, da lahko izgine nekaj, za kar se je nekdo trudil 10, 15 let. In ne pozabite, da je teh 61 ljudi samo vrh ledene gore." Z zasvojenostjo s tehnologijo se intenzivno srečujejo zadnjih 10 let: "Ko sem prišel v to ambulanto, smo imeli 98 odstotkov kemičnih zasvojencev, torej narkomanov. Danes imamo 52 odstotkov nekemičnih zasvojencev. In od teh 227 nekemičnih zasvojencev, 38 odstotkov staršev pove, da se svojih otrok bojijo. Da jim niso kos, da so tepeni, da jih ne obvladajo. Od enakega števila kemičnih zasvojencev pa le trije odstotki staršev povedo, da so deležni nasilja. Ko torej govorimo o nekemični zasvojenosti, govorimo o veliko bolj burnih odzivih, ko skušamo zdraviti, pomagati." Ozdravljeni alkoholik Jože in sod, poln vina "Če imamo podatek, da imamo danes več kot 50 odstotkov otrok, ne mladostnikov, otrok, ki svoj prosti čas preživijo v virtualnem, ne realnem svetu, je to zelo zaskrbljujoč podatek. Nastaja nov svet. In treba je postaviti časovno in prostorsko omejitev do tehnologije," je prepričan Kramli. "Recimo, da imam pacienta Jožeta, ki je ozdravljen alkoholik. Letos je štiri leta, odkar Jože ne pije. Zdaj si pa zamislite, da Jožetu rečem – od danes naprej boste spali zaklenjeni v vinski kleti, ampak bog ne daj, da odprete vinski sod. Podobno je, ko starši rečejo otroku "pojdi spat", v sobi pa ima pametni telefon, televizijo, pametno uro, tablico ... Tako kot je sod za gospoda Jožeta prevelika skušnjava sod, so za otroka prevelika skušnjava te naprave. Ne bo spal. Imamo devetletnike, ki ne spijo, ki cele noči preživijo na napravah, zjutraj pa ne zmorejo funkcionirati,"ponazori Kramli. Težava so pogosto starši, ki ne ločijo med tem, kaj je delo s pomočjo nove tehnologije in kaj je zabava s pomočjo nove tehnologije. Pri zabavi mora biti časovna in prostorska omejitev. "Pogrešamo, da bi se pri pripravi na zakon, rojstvu otroka, v vrtcih, šolah, organizirano ozavestilo starše o uporabi nove tehnologije," pravi strokovnjak. Proizvajalcem, ki danes trdijo, da ponujajo "humano tehnologijo", ne verjame: "Imamo ljudi, ki imajo občutek, da ne prenesejo pritiskov partnerstva, službe, zato se umaknejo v virtualni svet. Moram biti viden, zaznaven prepoznaven, za vsako ceno. Kako odpraviti ta nemir? Na koncu pa ravno tisti, ki ga povzročajo, ponujajo rešitve. Ta "humana nova tehnologija" mora globoko pogledati vase." Kako prepoznati dejanja, ki vodijo v prepad? "Recimo, da imamo Filipa. Če na primer starš vidi, da je Filip že v fazi, ko šest ur na dan brezciljno preživi pred zaslonom, a ne reče "42 ur si ta teden vrgel stran, preveč te imam rad, tega ti ne bom dovolil" in ne omeji uporabe naprave, se bo razvila naslednja stopnja. Filip bo izoblikoval prepričanje, da ga "čaka neverjetno presenečenje". "15-letna pacientka je rekla – če mi to vzamete, se bom kar ubila. In bi se tudi ubila." Potem so pa še štiri stopnje. Na primer - rečem otroku, da je kosilo. Če ta zapusti igrice, pride, poje, pomije posodo, gre ven, je to vzorec, h kateremu stremimo. Če reče – pusti me pri miru, mi je vseeno, če jem ali ne, pa vztrajamo, da sicer ne bo druge hrane, na kar le pride, hrano zmeče vase in oddrvi nazaj za zaslon ali celo odnese hrano, je to že navada. To sicer še lahko rešimo doma, s pomočjo obiska terapevta. Če pa je odziv že "izgini mi izpred oči, da te ne vidim, boš že videl, če ne nehaš" je pa to že prisilno vedenje. Tukaj je potrebna obravnava v bolnišnici, terapevtski skupini. Če pa pridem, rečem, da je kosilo, me otrok ne sliši, se ga dotaknem, skoči pokonci, se stepeva, to je pa zasvojenost. To so stopnje, ki bi jih moral poznati vsakdo," še razlaga Kramli. Odvisni od svoje podobe AntropologDan Podjed glavno težavo vidi v tem, da tehnologija ni več naš podaljšek, kot je bilo v zgodovini, ampak mi postajamo podaljški tehnologij, v tem postopku pa postajamo tudi vse bolj odveč. Kot zanimiv antropološki fenomen pa izpostavlja zasvojenost s seboj, nekaj novega v človeški zgodovini: "Že Sony Ericsson Z1010 je imel sprednjo kamero, kar naj bi poslovnežem omogočalo video konference. Kar se je hitro izpridilo. Zasluge za prvi selfie si pripisuje Paris Hilton, ki se je na takšen način leta 2006 fotografirala z Britney Spears. Prav leto 2006 je v tem smislu prelomno. To je leto, ko je bila "osebnost leta" revije Time "vi"/"ti". Torej – ti si tisti, ki obvladuje internetno dobo, dobrodošel v svojem svetu. In to je zelo močno sporočilo, ker je povsod. Youtube – tvoja televizija, ti so ustvarjaš, gledaš. Zaradi kamer, ki so zdaj na obeh straneh telefonov, smo lahko vsi avtorji, vsi lahko posredujemo informacije drugim, ampak zanimivo – najpogosteje posnamemo sebe." Kot poudarja, nastane vsak dan na svetu okoli 100 milijonov selfijev - po Googlovih podatkih:"Homo sapiens dobi v roke neko orodje s sprednjo kamero, se zagleda na zaslonu in kaj naredi? Deli svojo podobo z drugimi, kar vodi še v eno skrajnost, v nek družbeni narcisizem, očaranost s svojo podobo. Zanimiv je Skype. Ta je ljudem prvič omogočil, da med pogovorom z drugo osebo vidijo sebe in kaj se dogaja? Kar naenkrat začne sogovornik obračati glavo, se gledati na posnetku, da je njegov profil čim lepši. Si predstavljate, da bi človek pred tridesetimi leti po mestu hodil z ogledalom in se pogovarjal z vami, vmes pa bi se ogledoval v ogledalu?"