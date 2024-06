Tehnološki velikan Nvidia je najvrednejše podjetje na svetu

Nvidia, podjetje, ki je znano po proizvajanju čipov za grafične kartice za osebne računalnike, je v zadnjem času dodobra zatreslo tehnološki svet. Ko je delnica dosegla rekordno visoko raven, je namreč podjetje postalo največja družba po tržni kapitalizaciji na svetu. Nvidia, vodilno podjetje na področju umetne inteligence, je torej po ponovni rasti delnic za 3,5 odstotka zdaj vredno okoli 3300 milijard dolarjev oziroma 3069 milijard evrov, poroča BBC. S tem pa je podjetje prehitelo tako Microsoft kot Apple.

Chris Penrose, globalni vodja poslovnega razvoja za telekomunikacije pri družbi Nvidia, je poudaril, da je rekordna vrednost vrhunec več kot 30-letnega dela na področju umetne inteligence. "To je res velika zahvala vsem, s katerimi sodelujemo, in vsem našim partnerjem, ki so nam to omogočili." A podjetje se še ni ustavilo. Penrose je že napovedal nadaljnjo rast v tem sektorju. "Pot generativne umetne inteligence resnično spreminja podjetja in telekomunikacijske operaterje po vsem svetu," je dejal. "Smo šele na začetku."