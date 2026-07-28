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Znanost in tehnologija

Tehnološki velikani ustanovili zavezništvo za varno umetno inteligenco

New York, 28. 07. 2026 13.56 pred 13 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Umetna inteligenca

Več kot 30 tehnoloških podjetij, je pod vodstvom razvijalca čipov Nvidia ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco. Med člani zavezništva pa ni nekaterih vodilnih razvijalcev modelov umetne inteligence, kot so Anthropic, Google in OpenAI.

Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang
Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang
FOTO: AP

Med ustanovnimi člani zavezništva za odprto in varno umetno inteligenco so poleg Nvidie med drugim podjetja Cloudflare, Dell, Hugging Face, IBM, Linux Foundation, Microsoft, Palantir, SAP, Siemens in SpaceXAI, izhaja iz ponedeljkove objave na spletni strani Nvidie.

Kot so poudarili, je odprtokodna programska oprema ključni steber svetovnega gospodarstva. "Podpira računalništvo v oblaku, finančne storitve, proizvodnjo, telekomunikacije, javno upravo in internetne storitve, saj strokovnim skupnostim omogoča dostop do tehnologije in vpogled vanjo," so zapisali.

V luči nedavnega varnostnega incidenta, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest vdrli v platformo Hugging Face, so v zavezništvu izpostavili pomen odrtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti.

"Svet potrebuje tako zaprte kot odprte modele. Na področju kibernetske varnosti so odprti modeli ključnega pomena, saj demokratizirajo obrambne zmogljivosti, povečujejo preglednost, omogočajo kibernetsko obrambo ob hkratnem varovanju podatkov ter dopolnjujejo najnaprednejše zaprte modele s prilagodljivimi, lokaliziranimi nadzornimi mehanizmi," so zapisali.

Zavezništvo bo tako služilo kot gibanje za razvoj in izmenjavo odprtih tehnologij, metod in orodij za zaščito programske opreme in agentov v dobi umetne inteligence.

Kot poroča spletni portal Tom's Hardware, pa med člani zavezništva opazno manjkajo podjetja Anthropic, Google in OpenAI, ki stojijo za zaprtimi modeli umetne inteligence.

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