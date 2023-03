Tekmovanje v recitiranju števila pi in peki pit. Vse v čast dneva matematike

Dan števila pi po vsem svetu pospremijo s številnimi dogodki, večinoma tekmovanji v pomnjenju decimalk števila pi. Tudi Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani bo ta dan obeležila s celodnevnim programom, ki bo trajal od 10.00 do 15.14, ko bodo razglasili zmagovalca letošnjega tekmovanja v recitiranju števila pi.

Tekmovanje in dogodek bo vodil igralec Nik Škrlec, ki je državni prvak v pomnjenju in rekorder v recitiranju števila pi. Poleg že tradicionalnega tekmovanja, ki ga vsako leto organizirata Študentska organizacija FMF in Študentski svet FMF, bo potekalo še tekmovanje v peki pit, obiskovalci pa se bodo pred tekmovanjem lahko udeležili kratkega znanstvenega predavanja o vesolju ter prikaza različnih fizikalnih poskusov.