Telekom vzpostavil največje omrežje 5G, nadgradil 150 baznih postaj

Ta četrtina pomeni, da so nadgradili 150 baznih postaj, s tem pa 25-odstotno pokritost."Do konca leta pričakujemo, da bo pokritost več kot 33-odstotna," pravijo na Telekomu. V mobilnem omrežju 5G bodo uporabniki že v prvi fazi dosegali večje hitrosti kot v obstoječem omrežju LTE/4G, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in razvoju omrežja pa bodo možne hitrosti tudi do 10 Gbit/s, znatno krajši bodo odzivni časi, uporabnikom bodo na voljo nove storitve na vse bolj napredni terminalski opremi. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja videostoritev, še pravijo na Telekomu.