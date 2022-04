Teleskop Hubble potrdil največje jedro kometa, kar so jih videli do zdaj

Nasin vesoljski teleskop Hubble je odkril največje ledeno jedro kometa, kar so ga znanstveniki videli do zdaj. Jedro kometa Bernardinelli-Bernstein je namreč kar 50-krat večje od jeder, ki jih najdemo v središču večine znanih kometov. Njegov premer so astronomi ocenili na okoli 128 kilometrov, njegova masa pa naj bi znašala osupljivih 500 bilijonov ton. S tem je prekosil komet, ki je doslej nosil naziv največjega jedra. Od njega je namreč večji za kar 32 kilometrov.

Pred tem je naziv rekorderja pripadal kometu C/2002 VQ94, ki ga je leta 2022 odkril projekt Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR). Njegov premer so ocenili na okoli 96 kilometrov.

Komet C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), katerega premer so ocenili na okoli 128 kilometrov, se bo Soncu najbolj približal leta 2031, a še takrat bo mimo njega potoval na nekoliko večji razdalji od tiste med Soncem in Saturnom. Njegovo jedro je okoli 50-krat večje od tistih v središču večine znanih kometov, maso jedra pa so astronomi ocenili na osupljivih 500 bilijonov ton. "Komet predstavlja vrh ledene gore za več tisoč kometov, ki so sicer prešibki, da bi jih bilo mogoče videti v bolj oddaljenih delih sončnega sistema," je dejal profesor planetarne znanosti in astronomije na Univerzi v Kaliforniji v Los Angelesu in soavtor nove študije v reviji The Astrophysical Journal Letters David Jewitt. Kot je dejal, so zaradi svetlosti kometa C/2014 UN271 glede na njegovo razdaljo že od nekdaj sumili, da mora biti ta resnično velik. "Zdaj pa smo svoje domneve potrdili," je dodal.

icon-expand Komet Bernardinelli-Bernstein FOTO: NASA

Komet z največjim odkritim jedrom do zdaj sta v Medameriškem observatoriju Cerro Tololo v Čilu odkrila astronoma Pedro Bernardinelli in Gary Bernstein. Prvič so ga sicer naključno opazili novembra 2010, ko je bil od Sonca oddaljen skoraj pet milijard kilometrov, kolikor znaša povprečna razdalja med Neptunom in Soncem. Trenutno je od središča naše galaksije oddaljen okoli tri milijarde kilometrov. Izziv pri merjenju je predstavljala predvsem razločitev jedra od njegovega prašnega ovoja. Težavo je znanstvenikom uspelo odpraviti s kombiniranjem informacij, ki so jih pridobili s pomočjo teleskopa Hubble, in računalniškim modeliranjem. S tem jim je ledeno jedro kometa uspelo ločiti od prašnega obroča in ga nato izmeriti.