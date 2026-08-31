Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Teleskop, ki nam bo pokazal temno snov in temno energijo

Merritt Island, 31. 08. 2026 20.17 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
24UR
Izstrelitev teleskopa Nancy Grace Roman

Včeraj pa nov izjemen mejnik za astronomijo in razumevanje vesolja. Nasa je v vesolje izstrelila nov visokozmogljiv teleskop Nancy Grace Roman, ki nam bo pomagal razvozlati največje in najtemnejše skrivnosti vesolja – temno snov in temno energijo. Kako bo to storil in kaj vse bodo lahko z njim odkrili?

Okoli poldneva po našem času je NASA iz svojega centra na Floridi izstrelila nov visokozmogljiv teleskop. Skozenj bodo znanstveniki opazovali, kako se je vesolje širilo skozi čas, posredno pa bo moč videti temno snov in temno energijo, ki skupaj predstavljata kar 95 odstotkov vesolja.

Temna snov namreč s svojo gravitacijo nekoliko ukrivlja svetlobo oddaljenih galaksij, zato bo Roman iz milijonov takšnih drobnih popačenj lahko izdelal zemljevid nevidne mase v vesolju. Zdaj potuje proti svojemu opazovalnemu območju, ki je od Zemlje oddaljeno približno milijon in pol kilometrov oziroma skoraj štirikrat toliko kot Luna.

Teleskop bo imel približno 100-krat večje vidno polje kot Hubble, zato bodo z njim lahko zelo hitro pregledovali ogromna območja neba in v naslednjih desetih letih izmerili svetlobo približno milijarde galaksij.

vesolje nasa teleskop

Do konca stoletja bi lahko v Evropi pogorelo trikrat več površin

24ur.com Nasa v vesolje pošilja teleskop s 100-krat širšim vidnim poljem od Hubbla
24ur.com Misija v neznano: Evklid bo razkril skrivnosti in zgodovino vesolja
24ur.com Nasin teleskop James Webb fotografiral dih jemajoči uvod v smrt zvezde
24ur.com Teleskop, ki bo lahko razkril vek, ko še ni bilo ne zvezd ne planetov
24ur.com Raketa v vesolje ponesla evropski teleskop Evklid
24ur.com Meglica Tarantela, kot je še niste videli
24ur.com James Webb znova navdušuje: še ne videne podrobnosti Obročaste meglice
Priporoča
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
31. 08. 2026 20.59
bravo usa. v evropi pa imamo največji dosezek zamaške ki te drezajo v nos.
Odgovori
+0
1 1
jung
31. 08. 2026 21.01
👍
Odgovori
0 0
VelikoVedro
31. 08. 2026 21.37
ESA je izstrelila vesoljski telescop Euclid, ki bo delal z roko v roki z Nancy Grace Roman.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
Slovenski športnik se je razveselil dvojčic
zadovoljna
Portal
V bikiniju pozirala na jahti, nato pa sledilce prosila: "Pazite, kam povečate fotografijo"
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Če imate radi sir, tega ne počnite: napaka lahko popolnoma spremeni, kako ga vaše telo prenaša
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Bolečine v trebuhu razkrile redko črevesno okvaro
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako preprečiti zamaščenost jeter
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Heidi Klum 'ujeta' v vročem poletnem trenutku
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist
dominvrt
Portal
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Premiera
Premiera
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907