Teleskop, ki nam bo pokazal temno snov in temno energijo

Okoli poldneva po našem času je NASA iz svojega centra na Floridi izstrelila nov visokozmogljiv teleskop. Skozenj bodo znanstveniki opazovali, kako se je vesolje širilo skozi čas, posredno pa bo moč videti temno snov in temno energijo, ki skupaj predstavljata kar 95 odstotkov vesolja.

Temna snov namreč s svojo gravitacijo nekoliko ukrivlja svetlobo oddaljenih galaksij, zato bo Roman iz milijonov takšnih drobnih popačenj lahko izdelal zemljevid nevidne mase v vesolju. Zdaj potuje proti svojemu opazovalnemu območju, ki je od Zemlje oddaljeno približno milijon in pol kilometrov oziroma skoraj štirikrat toliko kot Luna.

Teleskop bo imel približno 100-krat večje vidno polje kot Hubble, zato bodo z njim lahko zelo hitro pregledovali ogromna območja neba in v naslednjih desetih letih izmerili svetlobo približno milijarde galaksij.