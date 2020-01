Teleskop posnel najbolj podrobno fotografijo površja Sonca doslej

Solarni teleskop Daniel K. Inouye s štiri metre širokim zrcalom je posnel najbližje in najbolj podrobne fotografije površja naše zvezde, Sonca. Premer Sonca je sicer približno 1,4 milijona kilometrov, od Zemlje pa je oddaljeno 149 milijonov kilometrov.

Celicam podobne strukture so velike približno kot ameriška zvezna država Teksas in so posledica vrtinčastega dogajanja, ko se vročina iz notranjosti seli na površje. Svetla središča so tam, kjer se vroča plazma dviga, v temnih pasovih pa potone.