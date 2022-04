Temnopolta astronavtka prvič v vesolje za pol leta

S tem je zasebno podjetje SpaceX Elona Muska že petič po nalogi Nase prepeljalo astronavte na ISS. Za Hinesa in Jesicco Watkins je bil to prvi polet na postajo, za Lindgrena in Samantho Cristoforetti, ki je odšla na ISS v okviru Evropske vesoljske agencije, pa drugi. Na postaji bodo ostali okoli šest mesecev, v tem času pa bodo predvidoma opravili več kot 200 eksperimentov, med drugim o celjenju zašitih ran v mikrogravitaciji.

Watkinsova je hkrati postala prva temnopolta ženska, ki je postala del ekipe na ISS. To pa morda ni zadnjič, da se bo zapisala v zgodovino, saj je ena izmed Nasinih astronavtk v programu Artemis, ki bi se v prihodnosti odpravili tudi na luno, piše portal Space. Je sicer peta temnopolta ženska, ki je poletela v vesolje, pred njo so se tja odpravile Mae Jemison, Stephanie Wilson in Joan Higginbotham v okvirju Nasinih misij ter Sian Proctor z zasebnim orbitalnim vesoljskim poletom. A Watkinsova je prva, ki jo v vesolju čaka dolgotrajna misija.

"Pomembno je to prepoznati kot mejnik za našo agencijo in državo, ne sme se pozabiti, da gradimo na temeljih, ki so jih položile temnopolte astronavtke, ki so prišle pred mano," je izpostavila. "Vsekakor sem počaščena, da sem majhen del te zapuščine, a nazadnje sem predvsem enakovreden član ekipe," je izpostavila.