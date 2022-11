Tesla poroča o dveh novih nesrečah s smrtnim izidom

NHTSA je junija lani izdala odredbo, s katero je od proizvajalcev avtomobilov in tehnoloških podjetij zahtevala, da nemudoma poročajo o vseh nesrečah, ki vključujejo napredne sisteme za pomoč voznikom (ADAS) in vozilih, opremljenih s sistemi za samodejno vožnjo, testiranih na javnih cestah. Varnostni regulator je v torek dejal, da kot del svojih preiskav uporablja podatke, ki so jih predložili proizvajalci avtomobilov v okviru njihove odredbe iz leta 2021. Od 18 prometnih nesreč s smrtnim izidom, o katerih so poročali od julija 2021 in so bile povezane s sistemi za pomoč voznikom, so bile v skoraj vse vpletena vozila Tesla. Agencija je poudarila, da posamezni proizvajalci avtomobilov sledijo nesrečam na različne načine, je pa odsvetovala primerjave med proizvajalci avtomobilov, delno zaradi pomanjkanja celovitih meritev za spremljanje, kako široko se uporablja vsak sistem ali kako se poroča o nesrečah.