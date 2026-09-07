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Znanost in tehnologija

Tesla v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom

Ljubljana, 07. 09. 2026 21.44 pred 10 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Tesla FSD

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je sporočil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom (FSD) v Sloveniji. Kot so zapisali na družbenem omrežju X, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme.

Kot prva evropska država je napredni sistem FSD pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi, Slovenija pa je tako postala šesta evropska država, ki se je odločila za ta korak.

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Na objavo novice o odobritvi v Sloveniji se je na omrežju X odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z zapisom: "Razvojna Slovenija."

Funkcija FSD (pod nadzorom) v trenutni obliki zahteva aktiven nadzor voznika, vozilo pa z njo ni avtonomno, navaja družba Tesla v sporočilu za javnost ter poudarja, da je voznik "med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre".

FSD je po navedbah Tesle zbirka naprednih funkcij asistenčnih sistemov, ki omogočajo vožnjo skoraj povsod z aktivnim nadzorom voznika. "Funkcija FSD (pod nadzorom), ki je zasnovana tako, da prevzame najbolj stresne dele vsakdanje vožnje in poveča varnost, lahko prevzame krmiljenje po mestnih ulicah, vožnjo skozi križišča, samodejno spreminjanje voznega pasu in druge manevre. FSD (pod nadzorom) se uči tako kot ljudje - z izkušnjami," so navedli.

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KOMENTARJI2

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Petur
07. 09. 2026 21.59
še to manjka,po tem ko imamo nezgod dnevno po celi državi...
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rok1211
07. 09. 2026 21.58
taksisti, j. se, srečno 🙂
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