Težave Boeinga tudi v vesolju: astronavta do nadaljnjega obstala na vesoljski postaji

Starliner je z dvema astronavtoma na ISS pristal 6. junija, pri čemer se je plovilo soočilo z več tehničnimi težavami. Sprva je bilo predvideno, da bosta astronavta Barry Wilmore in Sunita Williams , ki ima tudi slovenske korenine, na ISS ostala osem dni in se nato vrnila na Zemljo.

Zaradi okvar pogonskih motorjev in uhajanja helija so vrnitev Starlinerja najprej preložili na 26. junij, v petek pa je Nasa sporočila, da so jo odložili za nedoločen čas.

Starliner, ki ga izdeluje ameriški Boeing, naj bi bil vesoljsko plovilo za večkratno uporabo, s katerim bi Nasa prevažala na ISS posadko. Misija se že leta sooča z zamudami in prihaja v težkih časih za Boeing, ki se sooča s krizo glede varnosti potniških letal.

Starliner je po programih Mercury, Gemini in Apollo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, raketoplanu Space Shuttle od leta 1981 do 2011 ter SpaceX-ovem Crew Dragon od leta 2020 postal šesta vrsta vesoljskega plovila, ki so ga izdelali v ZDA in prevaža astronavte.

Boeingov Starliner je v vesolje ponesla Nasina raketa Atlas V, ki jo namerava vesoljska agencija uporabiti za vrnitev astronavtov na luno po pol stoletja premora.