Težave Messengerja in Instagrama: mrk poskrbel za nedostavljena sporočila

Facebook Messenger in Instagram imata, kot kaže, težave v delovanju. Uporabniki se namreč pritožujejo, da ne morejo pošiljati sporočil. Na vrsto pritožb so najprej opozorili na spletnem mestu Down Detector, ki beleži in sledi izpadom v delovanju družbenih omrežij, aplikacij ter drugih podobnih programov za povezovanje in komunikacijo.

Napake v delovanju so še posebej opazne in moteče v Messengerju. Nekateri naj sploh ne bi mogli pošiljati sporočil, drugi se pritožujejo, da nova sporočila sicer lahko napišejo in pošljejo, a ta do naslovnika ne prispejo. Mnogi težav sploh ne zaznajo in zato spregledajo sporočila, ki so jim bila namenjena.

Uporabniki prav tako opozarjajo, da so zaradi nedelujoče aplikacije zamudili sestanke – ne dela namreč niti možnost klica.

Facebookov stran, ki spremlja delovanje platforme in vsebuje tudi poročila o glavnih težavah, kako se jih odpravlja in kako dolgo to lahko traja, sicer ni pokazala nobenih težav. Družba prav tako ni poročala o nobenih težavah prek svojih uradnih kanalov, ki vključujejo denimo tudi profil na Twitterju.