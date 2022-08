Težave na Facebooku: namesto običajnih objav prijateljev objave slavnih

Danes zjutraj od približno 6.30 so uporabniki družbenega omrežja Facebook začeli poročati o težavah. Številni so namreč opazili, da ne vidijo običajnih objav svojih prijateljev, namesto teh se jim prikazujejo zgolj naključne objave slavnih oseb. Nekateri so opazili težave z delovanjem strani. Podobna težava naj bi se pojavljala tudi na omrežju Twitter. Facebook in Twitter se še nista odzvala s pojasnilom, ali gre za morebiten kibernetski napad.