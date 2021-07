V talečem se ledu na Tibetanski planoti odkrili 15.000 let stare viruse

V vzorcih ledu pa so znanstveniki sedaj odkrili tudi več starodavnih virusov, ki bi lahko pomagali razumeti, kako so se razvijali skozi stoletja in tisočletja, tudi v času velikih podnebnih in okoljskih sprememb, navaja Independent.

"Ti ledeniki so nastajali postopoma, skupaj s prahom in plini se je v led ujelo veliko virusov," pravi vodilni avtor študije, ki je bila objavljena v Microbiome, Či-Ping Čong. "Ledeniki na zahodu Kitajske niso dobro raziskani. Naš cilj je uporabiti te informacije za raziskavo preteklih okolij. In virusi so del teh okolij."

Znanstveniki so sicer našli genetski kod za 33 virusov, štirje so bili znani že prej, ostali pa so znanosti novi. Približno polovica jih je tisoče let v ledu tudi preživela, še poroča Independent. "To so virusi, ki bi uspevali v ekstremnih okoljih," pravi soavtor raziskave in profesor mikrobiologije na univerzi Ohio, Matthew Sullivan.

Analiza je prav tako pokazala, da virusi po vsej verjetnosti izvirajo iz tal ali rastlin. Preučevanje virusov, ki so se ohranili v ledu, je sicer dokaj novo, razširilo se je skupaj s podnebnimi spremembami.

"Vemo zelo malo o virusih in mikrobih v teh ekstremnih okoljih. Dokumentacija in razumevanje tega je zelo pomembno: Kako se bakterije in virusi odzivajo na podnebne spremembe? Kaj se zgodi, ko preidemo iz ledene dobe v toplejše obdobje, v katerem smo sedaj," pa je povedal profesor z univerze v Ohiu, ki je sodeloval v raziskavi, Lonnie Thompson.