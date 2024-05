TikTok nad YouTube: preizkuša možnost nalaganja daljših posnetkov

Znanost in tehnologija

Največji tekmec platforme TikTok, priljubljene predvsem pri mladih, je YouTube. Glavna razlika med njima je, da je na TikToku možno objavljati le krajše video vsebine, vendar pa bi se to lahko zdaj spremenilo. Platforma namreč preizkuša možnost nalaganja 60-minutnih posnetkov, s tem pa bi lahko YouTubu "speljala" ustvarjalce, ki nalagajo daljše vsebine – tudi podjetja, ki trenutno na YouTube nalagajo televizijske oddaje in serije.

TikTok trenutno preizkuša možnost, da bi uporabniki na platformo naložili tudi daljše, 60-minutne posnetke. Funkcija je na voljo omejeni skupini uporabnikov na izbranih trgih, podjetje pa je za tehnološki portal TechCrunch pojasnilo, da za zdaj še ne načrtuje, da bi uporabo te funkcije omogočilo širši javnosti. Novo funkcijo je prvi izpostavil svetovalec za družbene medije Matt Navarra, pomenila pa bi lahko premik od prvotne oblike TikToka. Sprva so uporabniki lahko objavljali le 15-sekundne videoposnetke, v zadnjih nekaj letih pa platforma že omogoča nalaganje daljših posnetkov – tudi do 10 minut. Čeprav je platforma postala priljubljena prav zaradi formata kratkih posnetkov, želi počasi dodajati bolj dolgoročne vsebine in se tako spopasti s svojim največjim tekmecem YouTubom.

TikTok in YouTube FOTO: Shutterstock icon-expand

Čeprav ustvarjalci načeloma svojo zgodbo lahko spletejo iz več delov in gledalce povabijo, da si ogledajo nadaljevanja, pa TikTok prejme veliko kritik ustvarjalcev, ki želijo objaviti daljše vsebine, še posebej za posnetke kuhanja, lepotnih vaj, izobraževalnih in učnih vsebin, pa tudi komičnih skečev in nekaterih drugih vsebin. Možnost objave daljših posnetkov bi dala ustvarjalcem možnost, da eksperimentirajo z razširjenimi vrstami vsebin, pravijo v podjetju. Portal TechCrunch pa poudarja, da bi s tem še bolj neposredno konkuriral YouTubu. "S tem, ko daje ustvarjalcem možnost nalaganja 60-minutnih videoposnetkov, TikTok verjetno upa, da bodo ustvarjalci, ki svojo vsebino običajno objavljajo na YouTubu, svoje videoposnetke objavili tudi na njegovi platformi," sklepa portal. Naj sicer spomnimo, da je skušal tudi YouTube privabiti uporabnike TikToka, s tem ko je ustvaril tako imenovane "YouTube shorts". Gre za možnost nalaganja krajših posnetkov (do 60 sekund) na YouTube.

Bi TikTok lahko postal tudi platforma za gledanje oddaj? Če bi bilo na TikToku možno objaviti tudi 60-minutne posnetke, bi na platformo lahko objavljali tudi epizode televizijskih oddaj ali serij. Nekateri ustvarjalci in celo podjetja sicer že zdaj objavljajo celotne epizode serij, vendar so razdeljene na več delov. Uporabnike včasih tudi mine volja do iskanja naslednjih delov, saj nekaterih ni najlažje najti, ustvarjalci tako menijo, da bi bilo morda bolje, če epizod ne bi bilo treba "razrezati" na več delov. Številna omrežja že zdaj sicer prvo epizodo oddaje naložijo na YouTube, da s tem privabijo nove gledalce, s podaljšano časovno omejitvijo pa bi bilo to možno početi tudi na TikToku.