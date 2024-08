TikTok z zavezo k trajnemu umiku sporne sheme nagrajevanja uporabnikov v EU

Po uvedbi programa TikTok Lite Rewards v Španiji in Franciji aprila letos je Evropska komisija izrazila pomisleke, saj je program uporabnikom omogočil, da pridobivajo točke z aktivnostmi, kot so gledanje videoposnetkov, všečkanje vsebine, spremljanje ustvarjalcev, povabilo prijateljem, naj se pridružijo TikToku itd.

Program, ki lahko po oceni Bruslja spodbuja zasvojenost, bi lahko negativno vplival na telesno in duševno zdravje uporabnikov. "To je še posebej zaskrbljujoče za mladoletnike, ki so lahko bolj občutljivi na take značilnosti," so izpostavili.