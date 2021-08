TikTok zaradi poškodb prepovedal viralni izziv

"TikTok prepoveduje vsebino, ki promovira ali poveličuje nevarna dejanja, zato odstranjujemo posnetke in iskanja usklajujemo s svojimi smernicami, ki odvračajo od takšnega početja. Prav tako vse pozivamo k previdnemu vedenju – tako na spletu kot v resničnem svetu," so dodali.

V večini videoposnetkov, ki prikazujejo trend, je mogoče videti uporabnike TikToka, kako treščijo ob tla, ko se skušajo povzpeti po piramidi iz zabojev. Prepoved prihaja po tem, ko se je več zdravstvenih delavcev oglasilo na družbenih omrežjih in izrazilo zaskrbljenost zaradi trenda in nevarnosti, ki jo predstavlja za tiste, ki pri njem sodelujejo. Opozorili so tudi na preobremenjenost zdravstvenih ustanov, ki že tako klecajo pod težo dela zaradi pandemije covida-19.

TikTok je zdaj trendu obrnil hrbet, vseeno pa je nekatere posnetke na to temo na platformi še vedno mogoče najti. Vzpon priljubljenosti TikToka je sicer v zadnjih letih prinesel več viralnih izzivov, med katerimi številni niso bili le zabavni, ampak tudi nevarni. Poročali so že tudi o primerih smrti zaradi sodelovanja v izzivih, nespameten trend, v katerem naj bi osebo pretentali, da pade nazaj na glavo, pa se je končal z vsaj eno kazensko ovadbo zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb. Strokovnjaki zato starše otrok in mladostnikov že dolgo opozarjajo, naj bodo pozorni na njihove spletne aktivnosti, saj se lahko končajo tudi tragično.