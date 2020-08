Microsoft po pogovorih s Trumpom nadaljuje pogajanja za prevzem TikToka

Ameriškemu Microsoftu je predsednik Donald Trump, ki sicer napoveduje prepoved TikToka, prižgal zeleno luč za nadaljevanje pogovorov za prevzem ameriške veje tega družbenega omrežja. V ZDA so vse glasnejša opozorila, da uradni Peking TikTok zlorablja v svoje namene, družbena platforma pa predstavlja grožnjo nacionalni varnosti.

Ameriški tehnološki velikan Microsoft bo nadaljeval pogovore za prevzem priljubljenega kitajskega spletnega družbenega omrežja za deljenje videoposnetkov TikTok. Vodstvo podjetja se je za to odločilo po pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je, potem ko je zagrozil s prepovedjo uporabe tega omrežja, stopil korak nazaj. Izvršni direktor Satya Nadella in Trump sta se pogovorila o namerah tehnološkega velikana, so sporočili iz Microsofta. Kot kaže, so dobili zeleno luč predsednika, saj so pripravljeni na nadaljevanje pogovorov o možnosti nakupa TikToka. Se pa zavedajo"pomena nasloviti zaskrbljenost predsednika" glede nacionalne varnosti. 'Soočamo se z resno možnostjo prisilne prodaje ameriške veje TikToka' Microsoft bo tako nadaljeval pogajanja s kitajskim lastnikom platforme ByteDance, njegov cilj pa je pogovore zaključiti najpozneje do 15. septembra. Bytedance, ki ga je leta 2012 ustanovil Čang Jiming, je danes potrdil, da njihove ekipe v času teh pogovorov s ciljem doseči čim boljši izid delajo neprekinjeno. "V trenutnem okolju se soočamo z resno možnostjo prisilne prodaje ameriške veje TikToka ... ali možnostjo izvršnega ukaza o prepovedi omrežja," je v sporočilu zaposlenim zapisal Čang.

TikTok grožnja nacionalni varnosti? Trump je sicer v petek zagrozil s prepovedjo uporabe omrežja, ki je posebej priljubljeno med mladimi, ki ustvarjajo in spremljajo kratke videe ter ima po vsem svetu okoli milijardo uporabnikov. Tako kot že več predstavnikov ameriških oblasti v zadnjih tednih se tudi sam boji, da Peking TikTok uporablja v sporne namene. Ukrepal naj bi že konec minulega tedna, in sicer z uporabo izrednih ekonomskih ukrepov ali predsedniškim odlokom, a se to ni zgodilo.

Trump grozi s prepovedjo tega družbenega omrežja.