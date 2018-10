'Prijeten moški išče prijetno družbo.' V resnici je dvakratni posiljevalec

Davey, iz Bangorja na Severnem Irskem, ki v svojem profilu še pravi, da "ima rad hrano, kino, šport in glasbo", je namreč dvojni posiljevalec, ki je bil letos izpuščen iz zapora, potem ko je spolno napadel študentko.

Prvič je bil leta 2013 obsojen zaradi posilstva, kar pa ga ni ustavilo, da po izpustitvi iz zapora ne bi našel nove žrtve. Leta 2016 je bil nato obsojen zaradi spolnega napada na študentko, letos pa že izpuščen. Dejstvo, ki jezi številne, saj menijo, da so kazni za takšne zločine očitno "smešne".

Oglasil se je oče zadnje njegove žrtve, ki sicer zaradi varovanja njene identitete, ostaja neimenovan. Dejal je, da "mu je bilo slabo", ko je izvedel, da Davey na spletu išče nova znanstva. Prepričan je namreč, da ne gre za iskanje ljubezni, ampak novih žrtev.

Daveyja prva zaporna kazen - tri leta zapora, ki so mu jo naložili leta 2013 - ni prav nič prevzgojila. Ko je prišel iz zapora, je napadel študentko. "Kar je storil moji hčerki, je nepredstavljivo. Šest moških me je komaj pomirilo, da nisem obračunal z njim," je dejal oče žrtve. "Brian Davey je nevaren moški, ki se skriva za svojim šarmom in prepričljivostjo. Prav tako po dveh obsodbah še vedno trdi, da ni storil ničesar narobe," še dodaja.

Davey je sicer sin policista in ni jih malo, ki menijo, da je tudi to prispevalo k temu, da je bila roka pravice z njim precej nežna.

Ob zadnjem napadu se je Davey "povabil" v dom žrtve, ki pa je zavrnila njegove poskuse, da se ji približa. Zaklenila se je na stranišče in prijateljici poslala sporočilo, da jo je strah. Napadalcu ni uspela pobegniti.

Daveyja so iz zapora spustili 5. oktobra, nekaj dni kasneje je že imel profil na zmenkarskem portalu.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se morajo uporabniki spoznavnih portalov zavedati, da lahko tovrstne storitve uporabljajo tudi ljudje s skritimi nameni, zato je potrebna velika previdnost.