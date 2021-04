V celotni zgodovini je po Zemlji hodilo 2,5 milijarde tiranozavrov

Eden največjih plenilcev, ki so kadarkoli hodili po Zemlji, je živel v obdobju pozne krede, pojavil se je pred približno 67 milijoni let oziroma že proti koncu dobe dinozavrov. Raziskovalci s kalifornijske univerze so v tem tednu predstavili študijo, v okviru katere so se lotili izračuna celotne populacije v obdobju 2,4 milijona let, ko je T-rex hodil po Zemlji.

Upoštevali so več faktorjev, med drugim geografsko območje, ki ga je poseljeval in njegovo velikost, telesno težo, kdaj je dosegel spolno zrelost in pričakovano življenjsko dobo. Temeljili pa so tudi na t.i. Damuthovovem zakonu, ki populacijo povezuje s telesno maso - večja, kot je žival, manjše je njihovo število, povzema Reuters.

Njihova analiza tako kaže, da je v celotni zgodovini živelo 2,5 milijarde tiranozavrov, istočasno pa je po Zemlji naenkrat hodilo okoli 20.000 odraslih.

In zakaj je tyrannosaurus rexpostal ena prepoznavnih zveri vseh časov? Vodja študije in paleontolog Charles Marshallpravi, da gre za"ogromnega morilca z velikimi zobmi, ki si ga ne bi mogli sami izmisliti, če ne bi imeli njegovih fosilnih ostankov". "Kot resnična Godzila. Ob tiranozavru se počutimo majhne in ranljive," je dejal za Reuters.

Noben drug dinozaver ni imel tako močne čeljusti, ki je z lahkoto lomila kosti, ter kar meter in pol velike lobanje. Imel je izredno dobro razvit vonj, močne zadnje noge ter kratki sprednji okončini z dve prstoma.

Najnovejša študija kaže, da je povprečni odrasli T-rex tehtal 5,2 toni, v povprečju pa živel 28 let. Živel je na območju, velikem okoli 2,3 milijona kvadratnih kilometrov, še ocenjujejo paleontologi. Od leta 1905 so po svetu odkrili več kot 40 fosilnih ostankov tiranozavrov, in sicer v Kanadi, številnih ameriških zveznih državah ter Mehiki.

Soavtorica študije Ashley Poustz Naravoslovnega muzeja v San Diegu je za Reuters dejala, da čeprav se število 2,5 milijarde morda sliši veliko, v primerjavi z današnjimi časi predstavlja le približno tretjino ljudi na Zemlji, število 20.000 pa je danes pravzaprav prebivalstvo manjšega mesta.