Tiranozavra Gusa prodali za rekordnih 44 milijonov evrov

Okostje tiranozavra, znano kot "Gus", so v torek v New Yorku prodali za kar 50,1 milijona dolarjev (približno 44 milijonov evrov). Napet licitacijski boj je trajal okoli 10 minut, na njem pa je sodelovalo sedem ponudnikov, poroča Deutsche Welle. Naposled je dražbo dobil anonimni kupec.

S tem je Gus postavil nov rekord za katerikoli prodani fosil dinozavra na dražbi. Pred tem je namreč rekord držal Apex - okostje stegozavra, ki je bilo leta 2024 pri isti dražbeni hiši Sotheby's prodano za 44,6 milijona dolarjev (slabih 39 milijonov evrov).

"Gus je eden največjih in najpopolnejših T-rexov, kar so jih kdajkoli našli," je pred dražbo dejala Cassandra Hatton, podpredsednica dražbene hiše in globalna vodja znanosti in naravoslovja.

Okostje je v dolžino dolgo 11,6 metra in izvira iz pozne krede, pred približno 67 milijoni let. Odkrili so ga leta 2021 na ranču goveda, v lasti pokojnega Garyja "Gusa" Lickinga. Po njem je dinozaver tudi dobil ime.

Kot je še dejala Hattova, Gus izstopa zaradi odlične ohranjenosti, pa tudi zaradi skrbnega dela, potrebnega za izkop in pripravo fosila.