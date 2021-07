Tolikšne avtonomije ob takšnih zmogljivostih nima nobena druga

Novinka je velika in masivna ura, toda s 63 grami presenetljivo lahka, kajti hrbet je iz vzdržljive in do kože prijazne keramike, ostali del ohišja pa iz titana. Oblikovno se zgleduje po klasičnih elegantnih moških urah, saj je z usnjenim paščkom in matirano površinsko obdelavo primerna nošenju ob vsaki priložnosti. Čeprav se okusi spreminjajo in velike ure niso več namenjenega zgolj 'moškemu' spolu, bo s premerom 48 milimetrov in konkretno debelino verjetno odvrnil nekatere junakinje. Ženskemu spolu primernega modela tokrat Huawei ni predvidel, saj ima zmogljivostno in funkcijsko enak »manjši« model Watch 3 še vedno zavidljivih 46 milimetrov premera.

Zaslon, ki se obnese v vseh razmerah

Svetel 1,43-palčni zaslon AMOLED živahnih barv in ločljivosti 466 x 466 svetlobnih pik se ne razprostira prek celotne prednje ploskve, saj so po obodu narisane oznake za 24 ur dneva. Žal tega zanimivega traku večina obstoječih številčnic ne izrablja. Občutljiv je na dotik in dobro odziven, toda to ni edini način upravljanja ure. Na desnem boku ohišje je namreč velika, a elegantna vrteča krona in pod njo še bolj običajen gumb, katerega namembnost lahko spreminjate. Njegova privzeta funkcija je vstop v meni z vadbenimi programi. Čeprav se s tem način upravljanja podvaja, sta gumba potrebna najmanj takrat, ko 'dotik' ne deluje. Ko sta ura in vi z njo v vodi.

Prva naprava z operacijskim sistemom Harmony OS

Watch 3 Pro je prvi Huaweiev izdelek z dolgo napovedovanim operacijskim sistemom Harmony OS in kot kaže, je (vsaj) na uri dorasel nalogi. Uporabniški vmesnik v pametnem načinu delovanja, ko so na voljo aplikacije in vmesnika za brezžično Wi-Fi in mobilno omrežje četrte generacije s podporo kartic e-SIM, je grafično bogat, toda kljub temu deluje gladko. Način, v katerem ura zdrži brez polnjenja do 5 dni, ni edini. Preklopite lahko namreč v način dolgega delovanja baterije, v katerem v idealnih razmerah zdrži do tri tedne, in je v bistvu okolje iz družine ur Watch GT. V tem primeru je lahko povezana samo s telefonom prek povezave Bluetooth, prav tako niso na voljo dodatne aplikacije. Možnost dveh različnih okolji, prinese inovativen način varčevanja z energijo. V pametnem načinu je ura mnogo bolj neodvisna od telefona, saj so med drugim nanjo namestili dobršen del aplikacije 'Zdravje', zato ga boste uporabili, ko telefona ne boste imeli pri sebi, ostali čas pa bo delovala v načinu podaljšanega delovanja. Z malce sreče bo teden dni avtonomije ob rednem spremljanju telesnih znakov in ne pretiravanju pri beleženju dejavnosti dosegljivo.