Lažni Tom Cruise: 'Najbolj zaskrbljujoč primer tehnologije deepfake doslej'

Takoj po objavi prvega posnetka so se številni začeli spraševati, ali se je zvezdnik zares pridružil omenjenemu družbenemu omrežju. Tik Tok se kljub vsemu ni odločil za odstranitev videoposnetkov, saj naj bi ime profila "deeptomcruise" dovolj jasno razkrivalo, da gre za uporabo tehnologije "deepfake".

"Gre za posnetek, ki sodi med pet odstotkov najboljših s področja tehnologije deefake,"je za London Timesdejal strokovnjak za to področje, Henry Ajder. Po njegovem mnenju gre za več ur dela, saj je bila poleg dobrega programiranja in postprodukcije potrebna tudi dobra igra imitatorja. "Ta tehnologija ne bo izginila," je dejal Ajder in opozoril, da so videoposnetki sicer zabavni, a"obstaja tudi ogromno resnično negativnih in zlonamernih primerov uporabe" tehnologije, ki se že uporablja v 'maščevalni pornografiji' in ponarejenih posnetkih političnih govorov.

Profesor kalifornijske Univerze BerkleyHany Farid je videoposnetke označil za "neverjetno dobro narejene in najbolj realistične do sedaj". Rachel Tobac, izvršna direktorica podjetja za spletno varovanje SocialProof, je na družbenem omrežju zapisala, da so videoposnetki dokazali, da smo prišli do stopnje skoraj "nezaznavnih ponaredkov"."Samo zato, ker se vam zdi, da lahko osebno ugotovite razliko med sintetičnimi in avtentičnimi mediji, še ne pomeni, da smo pripravljeni za to. Pomembno je, v kaj verjame širša javnost,"je zapisala.