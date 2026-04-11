Znanost in tehnologija

Vhod v zemljino atmosfero: 'Kot bi leteli 40-krat hitreje, kot letijo potniška letala'

Ljubljana, 11. 04. 2026 07.00

Avtor:
24UR ZVEČER
Zemljin zahod

Kaj se skriva na oddaljeni strani Lune, ki je z Zemlje ne vidimo? Odgovore na to in številna druga vprašanja s seboj nosijo astronavti misije Artemis 2, ki so ponoči pristali v Tihem oceanu. Med desetdnevnim potovanjem okoli Lune jih je spremljal domala ves svet, ki je videl tudi številne čustvene trenutke. Podrobnosti in pomen misije je pojasnil Tomaž Zwitter z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko.

Izstrelitev rakete SLS je pospremilo okoli 400.000 ljudi.
FOTO: Profimedia

Astronavti odprave Artemis 2 so se torej vrnili. Vhod v zemljino atmosfero velja za enega bolj tveganih korakov te misije. Zakaj? "Prihajali bodo z 11 kilometri na sekundo, za občutek - to je, kot bi leteli 40-krat hitreje kot letijo potniška letala," pojasnjuje Tomaž Zwitter.

Odprava Artemis 2 je bila inženirsko brezhibna, ocenjuje Zwitter, ki poudarja, da so dobro testirali sisteme, kar je bil tudi osnovni namen te misije.

Kaj pa ta misija pomeni za delo astrofizikov na Zemlji? Kakšnih novih podatkov najverjetneje ne bodo dobili, priznava Zwitter. "Lepo je bilo videti, tudi člani posadke so videli na lastne oči neverjetne posnetke, vendar smo te stvari na kamerah videli že mnogo prej."

Misija artemis 2
FOTO: AP

Več kot 50 let je minilo po zadnjem Apollu, da smo se s človeško posadko spet vrnili k Luni. Vmes se je v raziskovanju vesolja ogromno dogajalo, Zwitter izpostavlja, da se je znova pojavil predlog o občutnem zmanjšanju sredstev za Naso. "To ni pametno, saj so Nasini uslužbenci zelo sposobni ljudje in to je slabo upravljanje s človeškimi viri."

Veliko ljudi je odpravo spremljalo kot nekakšen šov v živo, Nasa je v živo oddajala, spremljali smo lahko dogajanje v kapsuli, slišali astronavte, spremljali zaplete s straniščem. "To je razlog, zakaj je smiselno gor pošiljati ljudi," čustvene odzive ocenjuje Zwitter.

Preberi še Z dramatičnim pristankom na vodi se je zaključila misija Artemis 2

Nasa pristanek na Luni načrtuje predvidoma leta 2028. To je 56 let po zadnjem pristanku zadnjega Apolla na Luni. Zakaj tolikšen premor? "Finance pridejo z vizijo in željo, za iti dlje pa zaenkrat ni bilo želje in posledično tudi denarja."

O bitkah, kdo bo spet pristal na Luni, pa Zwitter pravi, da "gre za staro, dobro tekmo, kdo bo prvi". Zdi se mu sicer izjemno tvegano in drago, da bi na Luni in morda celo Marsu dejansko imeli tudi človeško posadko. "Razmere so tako zanič, da si tega ne želite. Imate sevanje, nihanje temperature za plus in minus 200 stopinj Celzija, pesek nosi z veliko hitrostjo. Morda gredo gor, pogledajo, kako je, potem pa pridejo nazaj na našo edino in čudovito Zemljo."

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
11. 04. 2026 08.40
Brihte spet po svoje pametujejo phaha.
Odgovori
0 0
Sl0venc
11. 04. 2026 08.25
Tehnika za vsako potovanje, zato tudi za vesoljsko, je še vedno taka kot pred 60 leti. Samo fosilna goriva in sončne celice.
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.36
Ni res tehnologija je sedaj povsem drugačna in izboljšana brihta.Lp
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 04. 2026 08.18
NASA zakon.
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 04. 2026 08.18
Nasa pristanek na Luni načrtuje predvidoma leta 2028. To je 56 let po zadnjem pristanku zadnjega Apolla na Luni. Zakaj tolikšen premor? "Finance pridejo z vizijo in željo, za iti dlje pa zaenkrat ni bilo želje in posledično tudi denarja."
Odgovori
0 0
brusilec
11. 04. 2026 08.30
ni matrmatike it na luno, ker ni gor ničesar zanimivega..
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.37
Nič zanimivega ne veš kakšen dragocen material je na Luni a brihta.?
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 04. 2026 08.16
Nič ni res in resnično kajne brihte phahaha?.Lp
Odgovori
0 0
