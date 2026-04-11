Vhod v zemljino atmosfero: 'Kot bi leteli 40-krat hitreje, kot letijo potniška letala'

Izstrelitev rakete SLS je pospremilo okoli 400.000 ljudi. FOTO: Profimedia

Astronavti odprave Artemis 2 so se torej vrnili. Vhod v zemljino atmosfero velja za enega bolj tveganih korakov te misije. Zakaj? "Prihajali bodo z 11 kilometri na sekundo, za občutek - to je, kot bi leteli 40-krat hitreje kot letijo potniška letala," pojasnjuje Tomaž Zwitter. Odprava Artemis 2 je bila inženirsko brezhibna, ocenjuje Zwitter, ki poudarja, da so dobro testirali sisteme, kar je bil tudi osnovni namen te misije. Kaj pa ta misija pomeni za delo astrofizikov na Zemlji? Kakšnih novih podatkov najverjetneje ne bodo dobili, priznava Zwitter. "Lepo je bilo videti, tudi člani posadke so videli na lastne oči neverjetne posnetke, vendar smo te stvari na kamerah videli že mnogo prej."

Več kot 50 let je minilo po zadnjem Apollu, da smo se s človeško posadko spet vrnili k Luni. Vmes se je v raziskovanju vesolja ogromno dogajalo, Zwitter izpostavlja, da se je znova pojavil predlog o občutnem zmanjšanju sredstev za Naso. "To ni pametno, saj so Nasini uslužbenci zelo sposobni ljudje in to je slabo upravljanje s človeškimi viri." Veliko ljudi je odpravo spremljalo kot nekakšen šov v živo, Nasa je v živo oddajala, spremljali smo lahko dogajanje v kapsuli, slišali astronavte, spremljali zaplete s straniščem. "To je razlog, zakaj je smiselno gor pošiljati ljudi," čustvene odzive ocenjuje Zwitter.