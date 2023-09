Toplogredni plini povezani z vse manjšim številom polarnih medvedov

Ena od avtoric študije in profesorica na ameriški univerzi v Washingtonu Cecilia Bitz je dejala, da je razumevanje vpliva toplogrednih plinov na izumiranje polarnih medvedov izjemnega pomena za zaščito te ogrožene vrste. Polarni medvedi plenijo tjulnje, ki so njihov najpomembnejši vir prehranjevanja. Zaradi taljenja ledu medvedi tjulnje težje uplenijo, kar močno poveča možnost stradanja in zmanjša njihovo sposobnost, da vzgajajo svoje mladiče.

Bitzova je za AFP povedala, da je dlje časa raziskovala, kako pogosto medvedi lovijo in jedo tjulnje ter koliko časa preteče med posameznimi ulovi, preden se morajo znova hraniti. Medvedje prehranjevanje je nato primerjala s hitrostjo taljenja arktičnega ledu, da je določila, koliko dodatnih dni na leto bo medved ob povečevanju izpustov najverjetneje lačen.

Podobna analiza bi se lahko po besedah Bitzove uporabila tudi pri raziskovanju ostalih ogroženih živalskih vrst in habitatov, ki jim škodujejo podnebne spremembe. To so predvsem koralni grebeni in ptice, ki jih ogroža dvigovanje morske gladine.

Ameriška vesoljska agencija Nasa ocenjuje, da se obseg arktičnega ledu z vsakim desetletjem zmanjša za 13 odstotkov. Zmanjševanje življenjskega habitata pa bo po ugotovitvah študije privedlo do štiriodstotnega zmanjšanja možnosti za preživetje medvedjih mladičev v Beaufortovem morju na skrajnem severu Kanade, kjer so znanstveniki opravljali terensko delo.