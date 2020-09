Tiskanje oddaljeno desetletja. Alternativa: živi darovalci, odvzem po srčni smrti

Transplantacija organov ali tkiv je pogosto edini način, da se bolniku reši življenje ali poskrbi, da je njegovo življenje znosno. Po podatkih Eurotransplanta je lani darovanje organov in tkiv prispevalo k ohranitvi 7406 življenj. Vseeno pa so potrebe še veliko večje. Pristojni pravijo, da med čakanjem na presaditev vsak dan umre 18 ljudi. O tem, kako pomembna je odločitev za darovanje organov, pa priča tudi podatek, da lahko en sam darovalec reši osem življenj.

Tudi področje transplantacij je covid-19 po svetu močno prizadel, marsikje so morali programe povsem ustaviti. Pri nas je na srečo slika drugačna, pravijo slovenski strokovnjaki.

"Prvega covidobdobja se bomo spominjali po tem, da nam je v nasprotju z drugimi transplantacijskimi centri uspelo povečati program transplantacij ledvic,"pravi prof. dr. Miha Arnol. Pa čeprav so bili, kot je povedal na konferenci Kaj vas spodbudi k darovanju, ob prihodu covid-19 zelo zaskrbljeni. Navsezadnje so namreč njihovi pacienti zaradi svojega zdravstvenega stanja in pa zdravil, ki jih jemljejo po transplantaciji, še posebej dovzetni za virusne okužbe, bolezen pa se lahko zelo slabo konča. Prav tako so poročila iz tujine kazala na zelo slab vpliv pandemije na programe presaditev. "Na to je opozoril WHO, tudi revija The Lancet je pisala o tem, da so v ZDA in Franciji opravili tudi od pol manj do kar 90 odstotkov manj določenih presaditev."

Medtem ko prve tri tedne po izbruhu covid-19 niso opravili nobene presaditve, se je nato zgodil preobrat. "Ugotovili smo, da imamo ponudbe organov, ki jih nismo vajeni. Darovalci so danes starejši, imajo pridružene bolezni ... Tokrat pa so se pojavile kakovostne ledvice, primerne predvsem za mlajše paciente, ki jih težko dobimo,"nadaljuje Arnol.

Ker je bil prvi val okužb pri nas precej učinkovito obvladan, prav tako ni bilo vdora v njihov del bolnišnice, so se lotili intenzivnega dela in tako v dveh mesecih operirali več kot 15 bolnikov. Ti so zdaj dobili kakovostne organe. "Tako smo presadili že več ledvic kot lani v celem letu," še pravi strokovnjak.

Podobne izkušnje imajo tudi na področju presaditev jeter, pravi doc. dr. Blaž Trotovšek: "Treba je povedati, da smo bili uspešni, ker je bila epidemiološka slika pri nas ugodna. Sicer je ta virus bolezen, ki lahko hitro spremeni razmere v zdravstvu." Če pa bo Sloveniji uspelo obvladovati virus tudi ob drugem valu, bodo pri nas letos opravili med 27 in 30 presaditev jeter, kar je primerljivo z lanskim letom: "Glede na razmere po svetu bi bil to uspeh."

V koronaobdobju pa so pri nas presadili tudi 19 src, pravi prof. dr. Bojan Vrtovec, prav tako zadovoljen, da programa ni bilo treba ustavljati, saj bi bilo to za marsikoga tudi usodno. Kot poudarja, je smrtnost zaradi covid-19 okoli 4-odstotna, smrtnost bolnikov na čakalnem seznamu za presaditev pa je lahko tudi 50-odstotna. Prav tako si strokovnjak želi, da Slovenija ohrani število teh operacij, saj ima zadnja leta največ presaditev srca na milijon prebivalcev na svetu.

Andrej Gadžijev iz Javnega zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant pa pravi, da je k pozitivnemu razvoju dogodkov pripomoglo tudi dejstvo, da so se na razmere dobro pripravili, še preden je virus ustavil Slovenijo, so spremljali dogajanje v Italiji. Tudi on pa ocenjuje, da so za nadaljevanje programa največ naredili državljani, ki so se držali ukrepov: "Če bi bile enote intenzivne terapije povsem zasedene, bi se program ustavil. Zato apeliram na vse, da se tudi zdaj držijo ukrepov."