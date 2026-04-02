Trenutek vzleta in začetek zgodovinske misije Artemis 2

Vznemirljiv trenutek začetka misije Artemis 2, ki ga je v živo in tudi prek spleta spremljalo več milijonov ljudi. Raketa SLS je proti Luni po več kot 50 letih ponesla prvo človeško posadko, ki pa za zdaj še ne bo stopila na površje našega edinega naravnega satelita. Kljub temu misija predstavlja prvi korak k vrnitvi človeka na Luno. Trajala bo 10 dni, četverica astronavtov pa bo v tem času obkrožila Zemljo in Luno.