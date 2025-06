Trije dijaki in učitelj razvili aplikacijo za učenje programiranja

Kako učencem in dijakom približati morda za marsikoga suhoparno učenje programiranja, kako pri njih spodbujati logično razmišljanje? Rešitev za to so ustvarili trije dijaki in učitelj Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. V razvoj aplikacije v virtualni resničnosti so vložili devet mesecev dela v prostem času. O tem, kako uporabna in inovativna je aplikacija, pa pričajo tudi nagrade. V naslednjem šolskem letu bodo aplikacijo na šoli uporabili kot učni pripomoček.