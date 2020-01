Trije Slovenci na delo v Evropsko vesoljsko agencijo

Na podlagi sporazuma o pridruženem članstvu Slovenije z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), ki omogoča tudi zaposlitev slovenskim državljanom v ESA, bodo Nejc Smrkolj Koželj , Simon Maleja in Adam C. McDonnell – Slovenec irskega rodu – odpotovali na delo v njihov center v Noordwijku na Nizozemskem za obdobje do enega leta, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Strokovnjaki prihajajo iz podjetij oziroma institucij Cosylab, Balmar in Inštituta Jožef Stefan – Nordijski center Planica. Izbrani so bili v izbirnem postopku ESA, ki se je zaključil decembra 2019. Napoteni bodo v center ESA ESTEC (European Research and Technology Centre). Tam bodo delovali na področjih vsebin programov razvoja splošnih tehnologij – GSTP, človeških in robotskih raziskav – HRE, v okviru programskih sistemov in funkcionalne verifikacije, materialov in procesov ter človeških raziskav.

Izbrani strokovnjaki prinašajo izjemno priložnost za dolgoročno sodelovanje z ESA

V podjetju Cosylab so se odločili za napotitev strokovnjaka Nejca Smrkolja Koželja, ker se zavedajo, da je to odlična priložnost za dolgoročno poslovno sodelovanje z ESA. Smrkolj Koželj bo pridobival nova znanja in krepil njuno sodelovanje ter nadaljeval delo na izjemno perspektivnem projektu, ki ga za ESA v podjetju izvajajo od leta 2018, so pojasnili na MGRT.

V celjskem podjetju BALMAR so se dogovorili, da na sekundiranje pošljejo Simona Maleja. Na ESA bo začel delati prvega marca letos, in sicer na oddelku za materiale in izdelovalne postopke (TEC-MSP), ki spada pod okrilje oddelka za strojništvo. Ob tem bo nadaljeval tudi svoje raziskovalno delo, ki ga trenutno opravlja preko Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) v Ljubljani, so zatrdili z MGRT.