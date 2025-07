Tritedensko ležanje v postelji za dobrih 2400 evrov

Že sedmo raziskavo nameravajo izvesti konec avgusta, zanjo pa iščejo 10 zdravih žensk in 27 zdravih moških, starih med 18 in 35 let.

Doslej so v ZRS Koper preučili že 92 moških udeležencev, starih od 18 do 75 let, ki so neprekinjeno preležali od 10 do 35 dni. Vsi so raziskavo uspešno zaključili, zagotavljajo v ZRS Koper. Znanstvene izsledke so nato objavili v 59 znanstvenih člankih ter znanja prenesli na astronavte, v prihodnosti pa ga bodo prenesli tudi na vesoljske turiste.

Pridobljeno znanje je ob tem koristno tudi na Zemlji, poudarjajo. Pomaga namreč razumeti in se učinkoviteje zoperstaviti upadu telesnih zmogljivosti pri ležanju v bolnišnici, med rehabilitacijo, staranjem in gibalno neaktivnostjo.