Šest mesecev po trku v asteroid: 'Ni, kot smo pričakovali'

Točna dva tedna po trku 19-metrskega plovila Dart v 160-metrski kamen je Nasa dejala, da je bila misija uspešna. Orbita Dimorfosa se je opazno spremenila – če je asteroid prej za pot okoli večjega 'brata' potreboval 11 ur in 55 minut, mu je kasneje sprehod po krožnici vzel slabe pol ure manj. Znanstveniki so sicer predvidevali, da se bo čas kroženja skrajšal za približno 10 minut, je takrat poročal BBC .

Astronom Ariel Graykowski z ameriškega inštituta SETI pa se je odločil za opazovanje svetlobe, ki se je od asteroida odbijala pred, med in po trku z Dartom. Ta se je dobre tri tedne po trku vrnila na prvotno raven, kar pomeni, da je asteroid v velikosti nogometnega igrišča izgubil od 0,3 do 0,5 odstotka svoje skupne mase.

Nove ugotovitve tako ne pomenijo, da je bila misija neuspešna. Še več – pokazale so, da bi se lahko v primeru, da bi nevaren asteroid opazili dovolj hitro, obranili nesreče. Trenutno so sicer obeti za Zemljo mirni. "Vemo, kje so veliki asteroidi, in vemo, da se noben izmed njih v naslednjih sto letih ne bo približal našemu planetu," miri irski astronom Alan Fitzsimmons.

"Še vedno pa nismo odkrili vseh manjših asteroidov, ki so dovolj veliki za uničenje celih mest," je hkrati opozoril. Misija Dart predstavlja pomembno prelomnico pri zemeljski obrambi pred temi vesoljskimi objekti.

So pa v preteklosti večji asteroidi in kometi pomembno vplivali na življenje na našem planetu. Najbolj znana tovrstna nesreča se je zgodila pred 66 milijoni let, ko je 10-kilometrska skala trčila na območje današnjega polotoka Jukatan v Mehiki. Trk je povzročil eksplozijo, močno za več milijard atomskih bomb, in uničil tri četrtine vseh rastlinskih in živalskih vrst na planetu, vključno z dinozavri.