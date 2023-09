Tudi v Sloveniji bodo podelili frekvence za zasebna mobilna omrežja

V tujini zasebna mobilna omrežja s tehnologijo LTE in tudi 5G uspešno uporabljajo v industriji za avtomatizacijo procesov, v zdravstvu za podporo zdravstvenih aplikacij, npr. za oddaljen nadzor operacij ali izmenjavo podatkov, v rudarstvu za podporo komunikacijam na površini in pod zemljo, v pristaniščih, v komunali in elektrodistribuciji, za upravljanje pametnih mest, je Varškova navedla nekatere primere uporabe.

"Zasebna mobilna omrežja zagotavljajo industrijskim vertikalam številne prednosti, vključno z izjemno nizko zakasnitvijo, zasebnostjo omrežja, varnostjo in združevanjem podatkovne pasovne širine, hkrati pa omogočajo posodabljanje proizvodnih linij, souporabo opreme, mobilnih robotov, avtomatsko voženih vozil v različnih časovnih obdobjih," je povedala vodja sektorja za upravljanje radiofrekvenčnega spektra pri Akosu Janja Varšek in dodala, da se takšna omrežja lahko povezujejo tudi z javnim omrežjem.

S pridobitvijo frekvenc bodo lahko podjetja, občine in drugi vzpostavili zasebna mobilna omrežja visoke kvalitete in nizkih zakasnitev, pravijo na Akosu. Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor agencije Marko Mišmaš , bo to omogočilo transformacijo obstoječe industrije v sodobno industrijo 4.0, digitalizacijo lokalnih skupnosti, implementacijo pametnih mest ipd.

Mobilni operaterji po njenih besedah ponujajo možnost sodelovanja z zasebnimi omrežji, ki so integrirana v javno omrežje. Na dražbah v letih 2014 in 2021 so pridobili frekvence, ki omogočajo uvedbo samostojnega 5G-omrežja in tudi rezinjenje, ki je pogoj za kakovost storitve in nizke zakasnitve.

Ker pa je investicija v samostojno 5G-omrežje draga in rezinjenje še ni v zadostni meri implementirano oz. še ni na voljo komercialnih paketov, ki bi to vertikalam omogočili, agencija predvideva nameniti del spektra vertikalam za izgradnjo zasebnih omrežij za njihove potrebe, je dejala. Uporabniki bodo lahko takšno omrežje postavili sami ali za to najeli mobilnega operaterja oz. ponudnike opreme.

Akos bo za to namenil frekvence v radiofrekvenčnih pasovih 2300 megahertzev (MHz) in 3600 MHz. Podelil jih bo prek javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavile vertikale ali obstoječi mobilni operaterji ali morebiti novi nišni operaterji, ki vidijo svojo priložnost v zagotavljanju storitev vertikalam, je povedala Varškova.